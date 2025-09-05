Panique : des abeilles interrompent un match en Tanzanie

Crédits Photo: Capture d'écran (DR)

Ce qui devait être une rencontre de préparation sans histoire a viré à une scène irréelle en Tanzanie. Alors que le City FC Abuja affrontait le JKU FC, des milliers d’abeilles ont soudainement envahi le terrain, forçant joueurs, arbitres et encadrement technique à se coucher au sol pour se protéger. Pendant de longues secondes, le silence a remplacé les cris des supporters, chacun cherchant à se faire le plus discret possible.

Les images amateurs, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, montrent des joueurs allongés sur la pelouse, les mains plaquées sur la tête, tandis qu’un jeune ramasseur de balles reste immobile, le visage enfoui dans l’herbe. Paradoxalement, malgré l’intensité de la scène, aucune piqûre n’a été signalée et le match a pu reprendre après une minute d’interruption. Le City FC Abuja s’est finalement imposé sur le score de 2-1, mais ce résultat est presque passé au second plan face à la frayeur collective.

Des interruptions insolites, mais pas inédites

L’Afrique a déjà connu plusieurs interruptions spectaculaires lors de matchs de football. Ces épisodes, souvent marqués par des éléments extérieurs, restent gravés dans les mémoires. On se souvient, par exemple, des rencontres suspendues à cause de pluies diluviennes transformant les terrains en véritables marécages, ou encore des intrusions inattendues d’animaux — des chèvres au Cameroun, des chiens au Nigeria et même des vaches en Afrique du Sud. En 2017, un match au Ghana avait été stoppé net après l’irruption d’un essaim d’abeilles similaire, provoquant une panique comparable.

Ces incidents révèlent à quel point le football sur le continent reste profondément lié à des environnements où la nature impose parfois ses propres règles. Si certains supporters en rient aujourd’hui, pour les joueurs et le staff technique, ces instants d’imprévu rappellent que la sécurité n’est jamais totalement garantie, même au cœur d’un stade.

Quand le sport rencontre l’imprévisible

Au-delà de l’anecdote, l’épisode survenu en Tanzanie soulève des questions sur la préparation des organisateurs face à des situations exceptionnelles. Les stades africains accueillent des foules massives, et une mauvaise gestion d’un tel incident pourrait avoir des conséquences bien plus graves. Le calme relatif des spectateurs et la réaction rapide de l’arbitre ont permis d’éviter le pire cette fois-ci.

Mais à l’heure où la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, l’événement illustre aussi la puissance de diffusion des images sportives. En quelques heures, ce match de pré-saison, qui n’aurait attiré que peu d’attention, est devenu un sujet mondialement commenté. Une scène surréaliste, figée dans l’instant, qui rappelle que, dans le football comme dans la vie, tout peut basculer en un battement d’aile… ou d’abeille.