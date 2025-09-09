Petit-déjeuner : une étude met en avant les risques selon nos habitudes

Photo : DR

Longtemps considéré comme optionnel, le petit-déjeuner a progressivement acquis le statut de repas essentiel au fil des décennies. Dans les années 1950, les slogans publicitaires vantant les bienfaits d’un « bon petit-déjeuner complet » ont façonné les habitudes alimentaires, notamment en Occident. Avec l’industrialisation et l’évolution des rythmes de vie, ce repas s’est imposé comme un moment structurant de la journée, censé fournir l’énergie nécessaire pour tenir jusqu’au déjeuner. Pourtant, si son importance ne fait plus débat, les recherches récentes montrent que ce n’est pas seulement son contenu qui influence la santé, mais aussi l’heure à laquelle il est pris.

Les effets d’un petit-déjeuner tardif

Une étude publiée dans la revue Communications Medicine vient bousculer certaines idées reçues. En analysant les données de près de 3.000 Britanniques âgés de 42 à 94 ans, suivis sur deux décennies, les chercheurs ont constaté que retarder son premier repas de la journée peut avoir des conséquences significatives sur la santé. Les personnes qui prennent leur petit-déjeuner tard présentent davantage de risques de fatigue persistante, de troubles bucco-dentaires, d’anxiété, de dépression et même de multimorbidité — c’est-à-dire l’accumulation de plusieurs maladies chroniques.

Les résultats sont encore plus frappants lorsqu’on observe la mortalité. Selon les chercheurs, les personnes qui décalent régulièrement leur petit-déjeuner ont un risque de décès prématuré plus élevé que celles qui s’alimentent tôt. Cette tendance touche particulièrement les « couche-tard », dont le rythme biologique les conduit à décaler tous leurs repas, désynchronisant ainsi leur horloge interne. L’étude rappelle que ce dérèglement peut perturber le métabolisme et favoriser l’apparition de pathologies silencieuses à long terme.

Vers une nouvelle hygiène alimentaire

Ces conclusions relancent le débat sur l’importance de la régularité des repas. Les experts insistent sur le fait qu’il ne suffit pas de manger équilibré : la constance des horaires joue aussi un rôle crucial pour maintenir un bon équilibre physiologique. Chez les personnes âgées, par exemple, un petit-déjeuner pris trop tard peut compromettre les mécanismes de récupération énergétique et fragiliser la santé globale.

Pour illustrer l’impact de ces habitudes, on peut comparer notre organisme à un orchestre : chaque instrument — hormones, digestion, métabolisme — a besoin d’entrer en scène au bon moment pour que la symphonie fonctionne. Un décalage répété dans le « lever de rideau » qu’est le premier repas de la journée perturbe cette harmonie, avec des répercussions sur l’ensemble du corps.

Si le petit-déjeuner reste l’un des repas les plus importants, son rôle ne se limite pas à fournir des calories au réveil. Il agit comme un synchroniseur pour l’organisme. S’autoriser des horaires trop variables, surtout avec l’âge, pourrait accélérer le vieillissement biologique. Revenir à une discipline alimentaire où le petit-déjeuner est pris tôt et régulièrement pourrait bien être une clé discrète mais déterminante pour préserver sa santé et prolonger son espérance de vie.