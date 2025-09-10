Pétrole russe: Trump pousse l’Europe à taxer la Chine et l’Inde

Photo : PAUL HENNESSY / GETTY IMAGES.

Depuis le début du conflit en Ukraine, l’Occident cherche à réduire les revenus de Moscou à travers une série de mesures inédites : gel d’avoirs financiers, exclusion de certaines banques russes des systèmes de paiement internationaux, embargo sur divers produits et plafonnement du prix du pétrole. Ces mesures ont ralenti une partie des recettes du Kremlin, mais la Russie a su contourner ces obstacles en se tournant vers de nouveaux partenaires, notamment en Asie, où la Chine et l’Inde sont devenues des clients majeurs. C’est sur cette relation que les États-Unis veulent désormais concentrer leurs efforts.

Trump pousse pour des taxes massives sur les acheteurs de pétrole russe

Selon l’AFP cité par Mediapart, le 9 septembre 2025, les autorités américaines ont proposé que l’Union européenne s’aligne sur une surtaxe visant la Chine et l’Inde, les principaux acheteurs de pétrole russe, avec des droits compris entre 50 % et 100 %. L’objectif est de rendre ces transactions moins lucratives et de diminuer les flux financiers qui alimentent le Kremlin. Donald Trump s’est directement impliqué en participant à une réunion avec des responsables européens pour les persuader de soutenir cette initiative. Les États-Unis estiment qu’une action coordonnée entre l’Amérique et l’Europe est nécessaire pour que la pression sur Pékin et New Delhi soit réellement efficace.

Bruxelles face à un dilemme stratégique

Pour l’Union européenne, accepter cette proposition n’est pas simple. Une décision en ce sens renforcerait la pression sur la Russie, mais pourrait également compliquer ses relations commerciales avec la Chine et l’Inde. Ne pas agir, en revanche, risquerait de donner l’impression que l’Europe reste à l’écart d’une stratégie internationale majeure. Chaque geste devient donc déterminant, comme dans une partie de dominos : une décision européenne pourrait déclencher des répercussions sur l’ensemble du commerce international et des marchés financiers.

Pression maximale, risques collatéraux

Si cette surtaxe est adoptée, elle viendrait compléter l’arsenal déjà imposant de sanctions visant la Russie. Mais elle comporte des risques : elle pourrait augmenter les coûts pour certains pays et accentuer les tensions diplomatiques avec l’Asie. L’enjeu dépasse le simple calcul économique : il s’agit de mesurer jusqu’où l’Occident est prêt à aller pour limiter les revenus russes et influencer les équilibres internationaux.