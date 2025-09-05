Présidentielle 2026 au Bénin : Le parti (LD) dénonce des pressions sur leurs élus

Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 5 septembre, le parti Les Démocrates (LD) affirme que ses élus font l’objet de pressions et de tentatives de déstabilisation à la veille des élections générales de 2026. Réunis face aux médias, les responsables du parti dirigé par l’ancien chef d’État Thomas Boni Yayi ont tenu à rappeler l’épisode du 2 septembre, jour où leurs 28 députés ont retiré leurs formulaires de parrainage à la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Selon Guy Dossou Mitokpè, cette étape décisive a été marquée par des appels, des menaces et des promesses financières adressées à leurs élus, sans toutefois parvenir à les faire céder. « Nos vingt-huit héros ont plié mais n’ont pas rompu », a insisté la déclaration, tout en dénonçant des « tentatives de corruption, d’achat de conscience et de manipulation ». Les responsables du LD affirment que ces manœuvres auraient pour objectif de fragiliser leur cohésion, soit en poussant certains députés à démissionner de leur parti ou de l’Assemblée, soit en les incitant à renier leur signature sur le formulaire de parrainage.

« Des pratiques anti-démocratiques »

Dans le texte lu à la presse, le parti parle de « pratiques anti-républicaines et honteuses », estimant que la majorité présidentielle chercherait par tous les moyens à empêcher sa participation au scrutin présidentiel prévu pour avril 2026. « Même après la remise des 28 parrainages, le pouvoir multiplie les tentatives pour remettre en cause cette avancée », souligne le communiqué.

Les Démocrates affirment par ailleurs que la modification récente du Code électoral et les conditions d’éligibilité renforcées traduisent une volonté d’exclure leur formation des prochaines échéances. Le parti a réitéré son engagement à participer aux élections générales de 2026 malgré ce qu’il qualifie de « manœuvres de déstabilisation ». Il a assuré ses militants et sympathisants que « le parti Les Démocrates prendra part à toutes les élections de 2026 », appelant la mouvance présidentielle à « se soumettre à la volonté populaire » et à garantir des élections transparentes. Tout en dénonçant les « pratiques de corruption et de pression », le parti affirme que ses élus restent attachés à leur mandat et à l’engagement pris devant leurs électeurs.