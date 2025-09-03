Présidentielle 2026 : Les Démocrates sereins face au choix de Wadagni

Guy Mitokpè. Photo : DR

Alors que le camp présidentiel a désigné Romuald Wadagni comme son candidat pour l’élection de 2026, le parti d’opposition Les Démocrates refuse de se laisser mettre sous pression. Dans une déclaration ferme, le secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitokpè, a assuré que sa formation politique n’était « pas pressée de dévoiler son joker » et que le timing de l’annonce dépendait de son propre agenda« .

Pour Guy Mitokpè, l’enjeu immédiat pour Les Démocrates n’était pas la désignation du candidat, mais bien la question du parrainage. Le parti, unique formation d’opposition représentée au Parlement, a réussi à conserver ses 28 signatures de parrainage, un exploit qui, selon Mitokpè, est le « signal fort » de sa capacité à participer au scrutin.

Il insiste sur le fait que la réussite de cette étape, cruciale dans le processus électoral béninois, est la preuve que le parti est en position de force et qu’il peut avancer « étape après étape ». Cette approche prudente contraste avec la stratégie de la mouvance présidentielle, qui a dévoilé son candidat plusieurs mois à l’avance et avec beaucoup d’effet de communication.

Face aux spéculations sur un candidat plus jeune pour rivaliser avec le quadragénaire Romuald Wadagni, Guy Mitokpè reste évasif et refuse de donner des précisions sur le profil du futur duo. Le responsable de la communication du parti Les Démocrates met en avant une approche méthodique. « Nous avons tout le temps pour que la bataille pour la présidentielle puisse se faire selon les règles de l’art », a-t-il affirmé, soulignant que son parti est « maître de son agenda ». Le parti dirigé par l’ancien président Yayi Boni semble vouloir maintenir le suspense et garder ses cartes secrètes jusqu’à la dernière minute, fixée au 12 octobre 2025 pour le dépôt des candidatures.