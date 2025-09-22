Quel est l’aliment le plus nocif pour notre santé ? Des chercheurs répondent

Ce que nous mangeons au quotidien façonne notre santé et notre bien-être sur le long terme, mais certaines pratiques alimentaires, très répandues, peuvent augmenter le risque de développer des maladies chroniques. Récemment, des chercheurs de l’Université de Wageningen et du Centre de recherche WUR, dirigés par Ming-Jie Frederick Duan, ont analysé les habitudes alimentaires des habitants des Pays-Bas pour évaluer leur impact sur la santé publique. L’étude révèle que la viande transformée est particulièrement nocive. Limiter sa consommation pourrait réduire jusqu’à 20 % des cas de diabète, maladies cardiaques et accidents vasculaires cérébraux d’ici 2050. Les conclusions, publiées dans The Lancet, offrent des repères précis pour orienter les recommandations nutritionnelles et les politiques de prévention.

Impact de la viande transformée sur la santé

L’équipe de Ming-Jie Frederick Duan a constaté que les habitants des Pays-Bas consomment régulièrement de la viande transformée, comme les saucisses ou les hamburgers, alors que les fruits, légumes et légumineuses restent insuffisants dans leur alimentation. L’étude montre que réduire la consommation de viande transformée pourrait limiter de 10 % les cas de cancer colorectal et d’accidents vasculaires cérébraux. Ce simple ajustement alimentaire pourrait également prévenir 22 % des nouveaux cas de diabète de type 2 et 21 % des maladies coronariennes. Ces chiffres fournissent des repères précis pour améliorer la santé publique et orienter les politiques alimentaires.

Introduire les fruits dans l’alimentation

En complément, les chercheurs soulignent qu’adopter la consommation quotidienne de fruits pourrait réduire davantage les risques de maladies. Manger deux fruits par jour permettrait de diminuer de plus de 18 % le nombre d’accidents vasculaires cérébraux aux Pays-Bas. Cette approche simple et réalisable montre l’impact concret de choix alimentaires équilibrés sur la prévention des maladies chroniques. Les données peuvent servir à informer les campagnes de sensibilisation, les programmes de santé publique et les décisions individuelles pour une alimentation plus saine.

Publicité

Cadre et enjeux liés à l’alimentation

Certains aliments ultra-transformés sont connus depuis plusieurs années pour leur effet néfaste sur la santé humaine. Les autorités européennes et nationales ont mis en place des recommandations pour limiter leur consommation et prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. L’étude de Wageningen University & Research fournit des projections chiffrées jusqu’en 2050 et constitue une référence pour les futures interventions nutritionnelles.

Perspectives et bénéfices d’une alimentation équilibrée

Les résultats montrent que de simples modifications dans le régime alimentaire peuvent avoir un effet significatif sur la santé publique et réduire la pression sur les systèmes de soins. Les conclusions publiées dans The Lancet fournissent un cadre factuel solide pour guider les choix alimentaires et orienter de futures recherches sur l’impact de l’alimentation sur la santé.