Quitus fiscal au Bénin : la DGI accède à une requête du parti Les Démocrates

La Direction générale des Impôts (DGI) a reçu, le mercredi 17 septembre 2025, une délégation du parti « Les Démocrates », conduite par l’honorable Nourénou Atchadé. La rencontre a porté sur le fonctionnement de la plateforme de demande de quitus fiscal, récemment ouverte.

Le point soulevé concernait l’obligation, pour les requérants, de préciser le type d’élection avant de soumettre leur dossier. Selon les explications fournies par la DGI, ce paramètre visait à établir un ordre de traitement en fonction des délais fixés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui diffèrent selon les scrutins. À l’issue des échanges et après concertation avec la CENA, la DGI a décidé de reparamétrer la plateforme conformément à la requête du parti. La nouvelle version a été déployée le même jour.

Lors de sa dernière sortie médiatique, « Les Démocrates » avaient rappelé que l’article 41 nouveau du Code électoral, adopté en mars 2024, impose à tout candidat de présenter un quitus fiscal couvrant les trois années précédant le dépôt de candidature. Le parti a souligné qu’il ne conteste pas cette exigence légale, mais a dénoncé l’usage qui aurait été fait du quitus par le passé. Il cite les élections de 2019 et 2023, au cours desquelles certains opposants auraient fait l’objet de « redressements fiscaux fantaisistes » malgré la régularité de leur situation.

Le parti avait également exprimé ses inquiétudes quant au retard observé dans la mise en service de la plateforme. À moins d’un an des prochaines échéances électorales, il craint une course contre la montre pour les candidats aux communales, municipales et législatives. Dans le même registre, « Les Démocrates » ont appelé à la dépolitisation de l’administration fiscale et des institutions impliquées dans le processus électoral.