Rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin : 135 collèges rénovés

La rentrée scolaire 2025-2026 s’est ouverte dans des conditions améliorées pour des milliers d’élèves au Bénin. Dans 135 collèges d’enseignement général, répartis sur 35 communes et 11 départements, les toitures endommagées ont été entièrement réhabilitées, conformément à la décision du Conseil des ministres de mai 2025.

Ces travaux, qui ont nécessité un investissement de près de 2,74 milliards de F CFA, ont été réalisés sous le suivi conjoint du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle et du Ministère du Cadre de Vie et des Transports.

Des inspections menées dans plusieurs départements – de l’Atacora à l’Alibori, en passant par la Donga, le Borgou, les Collines, le Mono, le Zou, le Couffo, le Plateau, l’Atlantique et l’Ouémé – confirment que les chantiers ont été achevés à temps pour l’accueil des élèves et enseignants.

Publicité

Cette opération d’envergure est perçue comme un véritable soulagement par les directions d’établissements, les parents et les apprenants, qui bénéficient désormais de salles de classe plus sûres, confortables et propices à l’apprentissage. Elle illustre l’anticipation du gouvernement et son engagement constant à renforcer la qualité et la sécurité du système éducatif béninois.