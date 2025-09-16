Rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin : Parakou accueille le lancement officiel

Photo : Présidence du bénin

Le top départ de l’année scolaire 2025-2026 a été donné ce lundi 15 septembre au Complexe scolaire Wokodorou de Parakou. La cérémonie officielle, présidée par le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a marqué le coup d’envoi des activités pédagogiques sur toute l’étendue du territoire national.

Dans son allocution, le ministre a tenu à féliciter les enseignants, les encadreurs et l’ensemble des acteurs du système éducatif pour leurs efforts constants. Il a exhorté les apprenants à la rigueur et au goût du travail bien fait, rappelant que la réussite de l’école béninoise repose sur l’engagement collectif.

Un accent particulier a été mis sur l’enseignement technique et professionnel, présenté comme un levier stratégique pour préparer les jeunes à un avenir mieux assuré. Cette orientation traduit la volonté du gouvernement d’adapter l’école aux besoins du marché de l’emploi et de doter la jeunesse de compétences solides pour affronter les défis de demain.

La présence de plusieurs personnalités a donné à l’événement un éclat particulier : le ministre conseiller Expédit Houessou, des représentants des ministères de l’Enseignement secondaire, technique et supérieur, le préfet du Borgou Djibril Mama Cissé, le maire Inoussa Chabi Zimé, ainsi que des responsables académiques, enseignants, élèves et parents.

À l'issue de la cérémonie, la délégation ministérielle a effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires et universitaires pour constater de visu le bon démarrage des cours. Un geste qui témoigne de la volonté du gouvernement de rester proche des réalités du terrain et d'accompagner les enseignants dans leur mission de formation de la jeunesse.