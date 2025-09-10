Santé cardiovasculaire : cet exercice physique a des atouts insoupçonnés

MAGICMINE / ISTOCK

Le sprint n’est pas qu’un simple test de vitesse. Ces accélérations brèves mais intenses, qu’il s’agisse de courses sur piste ou d’explosions rapides dans un parc, stimulent simultanément le cœur, les muscles et le squelette. Contrairement à la course lente et prolongée, cette pratique active des fibres musculaires puissantes que l’on utilise rarement au quotidien. Ces fibres, cruciales pour la rapidité et la force, ont tendance à perdre leur efficacité avec l’âge, ce qui rend le sprint particulièrement utile pour maintenir tonus et agilité.

Une poussée pour le cœur et le métabolisme

Des recherches récentes rapportées par Futura-Sciences montrent que ces efforts brefs améliorent la capacité cardiaque et respiratoire. Katie Hirsch, professeure en sciences de l’exercice à l’Université de Caroline du Sud, explique que le sprint pousse le corps à ses limites, provoquant des adaptations rapides et efficaces. Les personnes qui sprintent régulièrement constatent une meilleure endurance du cœur et des poumons. De plus, le métabolisme reste actif même après la séance, entraînant une consommation accrue de graisses pendant le repos selon Heather Vincent, directrice du Sports Performance Center de l’Université de Floride. Comparé à des activités plus longues mais moins vigoureuses, le sprint déclenche des réponses corporelles rapides et ciblées.

Muscles solides et os renforcés

Au-delà du système cardio, le sprint favorise le développement musculaire et la solidité osseuse. L’intensité de l’effort sollicite fortement les muscles rapides et stimule la densité des os. Cette combinaison réduit le risque de perte de force et de fragilité osseuse liée à l’âge. Selon Futura-Sciences, certaines études montrent également que cette pratique pourrait soutenir les capacités cognitives, comme la concentration et la vitesse de réaction.

Publicité

Intégrer ces courtes accélérations dans son quotidien peut transformer quelques minutes d’effort en un véritable renforcement global du corps. Le sprint montre qu’une activité brève mais énergique peut produire des bénéfices majeurs sur la santé, tant physique que mentale.