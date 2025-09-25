Sénégal : Abdoulaye Fall officiellement installé à la tête de la Fédération de football

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a procédé ce jeudi 25 septembre 2025 à l’installation de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de football. La cérémonie, qui s’est tenue au stade Léopold Sédar Senghor, officialise le début de mandat d’Abdoulaye Fall, successeur d’Augustin Senghor. Cet événement marque la validation du comité exécutif et la présentation du bureau fédéral. Les regards sont tournés vers les premiers chantiers qui attendent la nouvelle équipe.

Une cérémonie qui scelle le passage de témoin

Le salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor a accueilli les représentants du football sénégalais et la presse nationale. Cette installation vient après la passation de service tenue il y a quelques semaines entre Augustin Senghor et Abdoulaye Fall. Elle entérine le processus électoral qui avait suscité de vifs débats, avec des contestations portées devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) par la coalition de Mady Touré.

Au-delà du protocole, cette cérémonie constitue une étape importante pour la stabilité institutionnelle de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le nouveau président, qui prend ses fonctions dans un contexte d’attente forte, devra rassurer clubs, acteurs locaux et partenaires internationaux. L’opinion publique attend des réformes concrètes, notamment dans l’organisation des compétitions nationales et la gestion des ressources financières, des aspects sur lesquels les futures décisions seront très suivies.

Des attentes fortes autour de la gouvernance et de l’organisation

L’élection d’Abdoulaye Fall intervient dans une période où la gouvernance du football est au centre des préoccupations. La FIFA et la CAF insistent sur la transparence et la modernisation des fédérations, en privilégiant des pratiques comme la digitalisation des procédures, la communication proactive et le développement de partenariats stratégiques. L’un des premiers tests concernera la gestion des rencontres internationales. Lors du dernier match à domicile des Lions, les difficultés d’accès aux billets avaient provoqué la colère des supporters. Le président s’était excusé et a promis d’instaurer une meilleure organisation sous son mandat.

Les prochaines semaines permettront d’observer la manière dont la FSF mettra en œuvre ces engagements. La bonne gouvernance, la relance du championnat local, et l’accompagnement des sélections nationales figurent parmi les priorités. Les nouvelles équipes de direction devront également s’atteler à renforcer la crédibilité de la Fédération à l’international, un axe qui pourrait donner lieu à de nouveaux accords de coopération.

L’installation d’Abdoulaye Fall officialise ainsi le début d’un cycle où la gouvernance du football sénégalais fera face à de nouveaux défis.