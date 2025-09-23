Sénégal : Après Colobane, les services étatiques ciblent le centre ville de Dakar

photo d'illustration

Dans la nuit de lundi à mardi, le garage Lat Dior, situé derrière le tribunal de grande instance de Dakar, a été vidé de ses occupants lors d’une vaste opération coordonnée par le préfet de Dakar. Agissant sur instruction du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, les forces de défense et de sécurité ont mobilisé un dispositif important. L’action s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les occupations irrégulières de l’espace public. Les autorités affirment vouloir restaurer l’ordre urbain et rappeler le cadre légal applicable à la mendicité et aux installations anarchiques.

Une descente encadrée par plusieurs services

Le préfet de Dakar, accompagné de ses équipes, a supervisé cette opération coup de poing au garage Lat Dior. Le déploiement a associé non seulement les forces de défense et de sécurité, mais aussi les agents de l’UCG et du Cadre de vie, mobilisés pour dégager et nettoyer les lieux. Selon les services concernés, l’objectif est de rétablir la fluidité et de sécuriser les abords d’un axe administratif sensible. Ces interventions, déjà engagées à Colobane quelques jours plus tôt, se poursuivent progressivement vers d’autres secteurs stratégiques de la capitale.

Le ministère de l’Intérieur rappelle que la mendicité est prohibée par la loi sénégalaise et que l’occupation illégale des voies publiques expose les contrevenants à des sanctions. Les autorités soulignent que cette action s’inscrit dans une stratégie globale visant à redonner aux espaces urbains leur vocation initiale. Ce type d’opération pourrait à terme être étendu à d’autres zones de Dakar, comme l’ont laissé entendre plusieurs responsables lors de précédentes interventions.

Publicité

Un ministre décidé à appliquer la loi

L’actuel ministre, Mouhamadou Bamba Cissé, avocat de formation, s’est souvent exprimé sur les problématiques liées à l’occupation anarchique des espaces publics. Avant même son entrée au gouvernement, il avait publié plusieurs messages sur sa page Facebook critiquant l’extension de la mendicité et le désordre urbain. Depuis sa nomination, il a réaffirmé sa volonté de traduire ces positions en actes, en lançant dès le week-end passé une opération de déguerpissement ciblant un quartier irrégulier à Colobane où vivaient de nombreux mendiants.

Ces initiatives rappellent que la capitale sénégalaise connaît depuis des années une pression démographique et économique favorisant le développement d’installations informelles. Les trottoirs, garages et carrefours stratégiques de la ville sont régulièrement investis par des vendeurs, des mendiants ou des constructions précaires. Face à cette réalité, l’État cherche à concilier respect des droits fondamentaux et exigence de sécurité publique. Les prochains jours devraient confirmer l’ampleur et la continuité de cette campagne.