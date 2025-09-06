Sénégal : Commémoration pondérée du Magal des 2 rakkats de Serigne Touba

Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides

Le 5 septembre 1895 reste une date gravée dans l’histoire religieuse du Sénégal. C’est ce jour-là que Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, avait accompli deux rakkats dans les locaux de la Gouvernance de Saint-Louis, un acte spirituel devenu symbole de résistance pacifique et de dévotion. Chaque année, des milliers de fidèles commémorent ce moment par un rassemblement de prière connu sous le nom de Magal des 2 rakkats.

Une édition marquée par la coïncidence avec le Gamou

La 49ᵉ édition de ce Magal a été célébrée ce vendredi 5 septembre 2025. Mais cette année, l’événement s’est tenu dans une atmosphère plus sobre que d’ordinaire. La proximité avec le Gamou a conduit les organisateurs, réunis au sein du « Kurël des 2 rakkats », à suspendre les activités annexes qui accompagnent habituellement la cérémonie. Malgré ces restrictions, de nombreux disciples ont tout de même effectué le déplacement vers Saint-Louis pour participer à la prière.

Publicité

Prière pour la paix et recueillement

La cérémonie religieuse a été dirigée par Serigne Abdou Lakhate Mbacké Ibn Sérigne Mortada Mbacké, frère de Serigne Mame Mor Mbacké, imam du Magal. Dans son sermon, il a insisté sur l’importance de la paix, non seulement au Sénégal, mais également dans le reste du monde. Ce moment de recueillement a permis de rappeler que l’esprit du Magal des 2 rakkats n’est pas seulement une célébration historique : il demeure une invitation à la spiritualité, à la tolérance et à la cohésion sociale.

En choisissant la sobriété, les organisateurs ont voulu préserver l’essence de l’événement : honorer la mémoire d’un geste de foi accompli il y a 130 ans, geste qui continue d’inspirer et de rassembler les générations.