Sénégal : Forfait d’Ismaïla Sarr, la CAN et le Mondial en ligne de mire

Victime d’une déchirure musculaire, l’attaquant Ismaïla Sarr manquera les deux prochains matchs des Lions du Sénégal en éliminatoires du Mondial 2026. Ousseynou Niang a été appelé en renfort pour pallier son absence.

Une blessure qui rebat les cartes offensives

L’équipe nationale du Sénégal devra composer sans Ismaïla Sarr, l’un de ses cadres offensifs. Selon des sources médicales relayées par Taggat, le joueur souffre d’une déchirure de grade 2 aux ischios-jambiers et est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement en cours. Son absence est d’autant plus significative qu’il occupe depuis 2016 une place essentielle dans le dispositif sénégalais, évoluant principalement sur l’aile droite au sein du trio offensif complété par Sadio Mané et un avant-centre comme Habib Diallo, Boulaye Dia ou Nicolas Jackson.

Pour combler ce vide, le staff a fait appel à Ousseynou Niang, attaquant de l’Union Saint-Gilloise. Ce dernier devra rapidement s’intégrer dans le groupe et se préparer à assumer une responsabilité inattendue, au moment où la sélection aborde deux rendez-vous déterminants.

Une préparation perturbée avant des échéances cruciales

Le rassemblement des Lions a officiellement débuté ce lundi à Diamniadio, avec une première séance d’entraînement programmée sur le terrain annexe du stade Abdoulaye-Wade. Six joueurs convoqués étaient présents, mais la séance a été retardée par une pluie battante et de fortes rafales de vent, obligeant les joueurs et le staff à patienter dans le bus.

Ce contretemps logistique s’ajoute à l’absence de Sarr, qui pourrait obliger le sélectionneur à revoir ses options tactiques. La double confrontation qui attend les Lions est décisive : ils recevront le Soudan le 5 septembre à Diamniadio avant de se déplacer à Kinshasa le 9 septembre pour affronter la RD Congo. Ces deux rencontres pèseront lourd dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Malgré cette mauvaise nouvelle, le groupe sénégalais garde toutes ses ambitions, porté par l’expérience de ses cadres et la profondeur de son effectif. Le remplacement de Sarr par Niang marque toutefois un tournant dans la préparation immédiate de l’équipe.

Le joueur blessé poursuivra sa convalescence loin des terrains, tandis que les Lions doivent désormais trouver la formule pour continuer leur parcours qualificatif sans l’un de leurs atouts majeurs.