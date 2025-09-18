Sénégal : Importante saisie de cocaïne à Kolda, trois suspects arrêtés

Photo d'illustration : ulyces.co

Les douanes sénégalaises ont intercepté, mardi 16 septembre 2025, un véhicule transportant de la cocaïne à Kalifourou, dans la région de Kolda. L’opération a permis de mettre la main sur 240 plaquettes, représentant un poids total de 272,25 kg et une valeur marchande estimée à 21,78 milliards de francs CFA. Trois individus de nationalité étrangère ont été interpellés et une enquête est en cours. Cette saisie illustre la vigilance accrue des services de contrôle face au narcotrafic transnational.

Une opération minutieusement préparée

Selon la Direction générale des douanes, l’intervention a été déclenchée à partir d’un renseignement faisant état d’un convoi de stupéfiants provenant d’un pays voisin. Le dispositif de surveillance mis en place par le Bureau des douanes de Kalifourou a permis d’intercepter le véhicule suspect vers 13 heures. La fouille a révélé une cache aménagée dans laquelle étaient dissimulées les 240 plaquettes de cocaïne.

L’administration douanière a précisé que les trois suspects arrêtés sont de nationalité étrangère. Ils ont été remis aux enquêteurs pour exploitation et les investigations se poursuivent afin de déterminer les ramifications du réseau. La contrevaleur de la drogue saisie atteint 21 milliards 780 millions de francs CFA, un montant qui illustre l’ampleur des enjeux financiers liés au trafic. Les autorités réaffirment leur détermination à lutter contre la criminalité organisée et appellent les citoyens à collaborer activement avec les services de sécurité.

Le Sénégal, un carrefour sous surveillance

À la croisée des routes maritimes et terrestres du narcotrafic ouest-africain, le Sénégal renforce depuis plusieurs années son arsenal sécuritaire. Le 5 août dernier, une opération conjointe entre la gendarmerie de Sangalkam et la Subdivision des douanes de Dakar-Extérieur avait déjà permis la saisie de 643 kg de cocaïne à Rufisque. Cette affaire avait confirmé que le pays est régulièrement ciblé comme point de transit par des réseaux internationaux.

Les autorités sénégalaises misent sur la combinaison de la coopération internationale, du renforcement des capacités de renseignement et de l’utilisation de nouvelles technologies de surveillance pour contrer le phénomène. En parallèle, des campagnes de sensibilisation sont menées pour encourager la collaboration des populations. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à protéger la stabilité économique et sociale du pays face aux menaces du crime organisé.

La saisie opérée à Kolda s’ajoute à la liste des prises récentes et confirme que la lutte contre le trafic de stupéfiants demeure l’une des priorités sécuritaires nationales.