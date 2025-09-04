Sénégal : Le Gamou de Tivaouane 2025 placé sous le signe de la cohésion sociale

Le Sénégal célèbre chaque année le maouloud, une fête religieuse d’envergure comparable au magal de Touba, qui rassemble des millions de fidèles autour du souvenir de la naissance du Prophète Mohammed (PSL). Ces rassemblements, au-delà de leur dimension spirituelle, réaffirment le rôle central des foyers religieux dans la vie sociale du pays. Le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, avait d’ailleurs rappelé hier à Médina Baye la volonté de l’État d’accompagner ces confréries tout en mettant en garde contre toute tentative de politisation de la religion.

Une forte délégation gouvernementale à Tivaouane

La cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane s’est ouverte aujourd’hui en présence d’une large délégation conduite par Jean-Baptiste Tine. À ses côtés figurent plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Daouda Ngom, en charge de l’Environnement et de la Transition écologique, et Moustapha Guirassy, ministre de l’Éducation nationale.

Sont également présents Alioune Dione (Microfinance et Économie sociale), Abdourahmane Diouf (Enseignement supérieur et Recherche), Abbas Fall (Travail et Emploi), ainsi que des secrétaires d’État délégués aux PME, à la Culture et au Patrimoine historique. Cette composition illustre la place particulière qu’occupe Tivaouane dans l’agenda politique et religieux du pays, où l’unité nationale se construit aussi dans la reconnaissance des grandes confréries.

Un thème porteur d’un message collectif

Pour l’édition 2025, le choix du thème « Célébrer le mawlid pour une société cohésive » traduit la volonté de rappeler que la foi doit être un vecteur de concorde et non de division. Dans un pays marqué par la diversité confrérique et la vivacité du débat public, cette thématique prend une résonance particulière.

En se plaçant sous le signe de la cohésion, les organisateurs envoient un signal fort : le Gamou n’est pas seulement un moment de dévotion, mais aussi une occasion de renforcer les liens sociaux. La présence massive de responsables étatiques en est une illustration, car elle symbolise l’engagement des pouvoirs publics à soutenir un pilier essentiel de la stabilité nationale.

Le Gamou de Tivaouane continue ainsi d’être un carrefour où se rencontrent spiritualité, culture et gouvernance. En mettant l’accent sur la cohésion sociale, cette édition 2025 invite à bâtir un avenir commun où la religion demeure un ciment de paix et de solidarité.