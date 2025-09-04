Sénégal : Le sélectionneur des Lions reçu après le bronze à l’Afrobasket

À Luanda, le 24 août, les Lions du Sénégal ont dominé le Cameroun (98-72) pour s’assurer la troisième place de l’Afrobasket. Malgré une demi-finale perdue face au Mali, la sélection a confirmé sa stature de grande équipe africaine en revenant sur le podium continental.

Des individualités qui marquent l’histoire

La compétition restera gravée par l’exploit de Jean Jacques Boissy. Auteur de 40 points lors du match de classement, il a battu le record de points inscrits en une seule rencontre dans l’histoire du tournoi. De son côté, Brancou Badio a terminé meilleur marqueur de la compétition avec une moyenne de 19,9 points par match. Son adresse à longue distance a également impressionné, avec 3,6 tirs réussis derrière l’arc à 38,5 % de réussite. Ces performances individuelles traduisent la richesse d’un effectif capable de briller autant collectivement qu’individuellement.

Une réception officielle tournée vers l’avenir

De retour d’Angola, le sélectionneur Ngagne Desagana Diop et le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball ont été reçus par la ministre des Sports et de la Culture. Les Lions ont présenté la médaille de bronze, symbole de leur parcours réussi. Mais la rencontre n’a pas seulement été l’occasion de savourer la victoire. La ministre a insisté sur la nécessité d’un rapport d’évaluation sans complaisance, afin d’identifier les points à améliorer et de mieux préparer les prochaines échéances.

Cette demande reflète une volonté claire : transformer la satisfaction d’un podium en tremplin pour viser plus haut. Avec des talents comme Boissy et Badio, le Sénégal possède des atouts solides pour se rapprocher d’un titre continental et affirmer encore davantage sa place sur la scène internationale.