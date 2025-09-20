Sénégal : Levée du gel des importations d’oignon pour 2025

Photo d'illustration : Pixabay

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé vendredi la levée du gel des importations d’oignon, en vigueur depuis janvier 2025. La décision intervient après l’épuisement progressif des stocks issus de la production nationale, qui avait alimenté le marché pendant neuf mois. Les nouvelles autorisations d’importation seront délivrées sous conditions de quotas et resteront valides jusqu’au 31 décembre 2025. Les services compétents sont invités à prendre toutes les dispositions pour assurer un approvisionnement continu du marché.

Une décision motivée par l’épuisement des stocks locaux

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, la campagne de commercialisation de l’oignon ouverte le 25 janvier 2025 avait permis de couvrir les besoins du marché national grâce à la récolte locale. Toutefois, la raréfaction des stocks disponibles a conduit les autorités à réactiver les importations afin d’éviter une rupture d’approvisionnement. Les autorisations délivrées seront limitées par des quotas et ne pourront dépasser le cadre fixé par la circulaire ministérielle.

Le texte précise que les importations devront garantir un flux régulier de marchandises tout en respectant les délais fixés. Les opérateurs économiques concernés devront se conformer aux directives émises pour faciliter l’entrée des cargaisons sur le territoire.

Flambée des prix des légumes en période hivernale

Chaque année, le Sénégal connaît une période de tension sur le marché des légumes durant l’hivernage. La rareté des produits entraîne souvent une hausse spectaculaire des prix, parfois multipliés par quatre. Cette situation pèse sur le pouvoir d’achat des ménages et alimente les débats sur la nécessité de sécuriser l’approvisionnement.

Les autorités affirment que la levée du gel s’inscrit dans une volonté d’équilibre entre valorisation de l’agriculture nationale et garantie d’un accès abordable aux denrées pour les consommateurs.

La mesure restera applicable jusqu’au 31 décembre 2025, date limite pour toutes les autorisations délivrées cette année.