Sénégal : Nouvel accident mortel impliquant un minicar « Cheikhou Chérifou » à Barkedji

Photo d'illustration

Les minicars appelés « Cheikhou Chérifou », très répandus sur les routes sénégalaises, sont devenus synonymes de drames routiers. Ces véhicules, des Toyota Hiace aménagés pour le transport interurbain, ont acquis une réputation sombre à force d’être régulièrement cités dans des accidents meurtriers, que ce soit à Dakar ou à l’intérieur du pays. La vitesse excessive, la surcharge et la vétusté de certains modèles en ont fait de véritables « caisses de la mort », selon de nombreux observateurs.

Un drame sur l’axe Linguère-Matam

Ce mercredi matin, un nouvel accident est venu confirmer cette réputation. À hauteur du village de Loumbal Laana, dans la commune de Barkedji, un minicar de type « Cheikhou Chérifou » en provenance de Matam et se dirigeant vers Kaolack pour la célébration du Gamou a percuté de plein fouet un camion stationné sur le bord de la route. Le choc a été d’une violence telle que cinq passagers ont perdu la vie sur le coup, tandis que quinze autres ont été blessés, dont huit grièvement.

Les sapeurs-pompiers de Linguère, dirigés par l’adjudant-chef Papa Élimane Ndour, ont dû déployer un dispositif exceptionnel pour faire face à l’ampleur du drame. Six ambulances et deux véhicules légers ont été mobilisés afin d’évacuer les blessés vers l’hôpital Magatte Lô de Linguère, tandis que les corps des victimes ont été transférés à la morgue de la même structure.

Une nouvelle alerte pour la sécurité routière

Cet accident ravive les inquiétudes sur la sécurité des passagers transportés par ce type de véhicules. La multiplication des drames impliquant ces minicars soulève la question de la régulation et du contrôle de leur exploitation. Chaque tragédie rappelle à quel point la combinaison d’un trafic dense, de déplacements massifs liés aux événements religieux et de pratiques de conduite risquées peut transformer un simple voyage en piège mortel.

À l’approche de grands rassemblements comme le Gamou ou le Magal, la vigilance sur les routes devrait être renforcée. L’accident de Loumbal Laana illustre une fois de plus que les efforts de prévention doivent aller au-delà des slogans : il y va de la vie de milliers de voyageurs qui, chaque jour, confient leur destin à ces véhicules devenus incontournables mais trop souvent meurtriers.