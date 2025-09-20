Sénégal : Précisions de l’ambassade du Maroc sur le visa pour la CAN 2025

Les autorités marocaines ont annoncé la mise en place d’une Autorisation électronique de voyage au Maroc (AEVM), applicable du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026 rapporte APS. Cette mesure exceptionnelle vise à faciliter l’accès des supporters et visiteurs à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les demandeurs pourront obtenir ce document gratuitement via une application mobile dédiée ou un portail officiel. Les diplomates soulignent que cette initiative doit garantir sécurité, fluidité et organisation durant la compétition.

Une mesure temporaire pour encadrer l’afflux de supporters

Selon l’ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal, l’AEVM sera délivrée gratuitement et sans intervention consulaire, avec un envoi direct par courriel après dépôt de la demande. Les supporters désireux d’assister aux matches devront utiliser l’application YALLA, créée par la Fédération royale marocaine de football, tandis que les voyageurs pour affaires, tourisme ou visites familiales devront passer par le site officiel acces-maroc.ma.

Les autorités marocaines précisent que plusieurs catégories de voyageurs seront dispensées de cette formalité, notamment les titulaires de passeports diplomatiques ou spéciaux, les résidents au Maroc munis de titres de séjour valides, les personnes en transit, les conjoints de ressortissants marocains ou encore les visiteurs de plus de 55 ans.

Le Maroc hôte du football africain

La 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 sur plusieurs sites marocains. Cet événement majeur du football africain mobilisera des milliers de supporters et délégations officielles venus de tout le continent. La CAN représente non seulement une vitrine sportive, mais également un enjeu logistique et économique pour le pays hôte, qui doit gérer l’afflux en matière d’hébergement, de transport interne et de billetterie. Plusieurs plateformes spécialisées détailleront prochainement les conditions pratiques de participation et de voyage.

Le diplomate marocain à Dakar, Hassan Naciri, a précisé que cette mesure permettra d’anticiper le nombre de supporters présents, afin d’éviter des déplacements inutiles en cas d’absence de billets disponibles. L’initiative illustre la volonté des organisateurs d’assurer une compétition à la fois festive et maîtrisée sur le plan organisationnel.

La période d’application de l’AEVM s’achèvera le 25 janvier 2026, date du retour aux conditions habituelles d’entrée sur le territoire marocain.