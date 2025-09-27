Sénégal : Quatre morts enregistrés après l’apparition de la fièvre de la vallée du Rift

Le ministère de la Santé a confirmé le 20 septembre l’apparition de la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Saint-Louis. Dix cas ont été identifiés, dont quatre décès en moins d’une semaine. Les autorités locales et les équipes médicales tentent de contenir la propagation, alors que des mesures de riposte ont été activées. Cette épidémie soulève des inquiétudes supplémentaires dans un pays déjà confronté à d’autres menaces infectieuses.

Une flambée épidémique sous surveillance renforcée

Selon le communiqué officiel, les premiers cas positifs ont été détectés par le laboratoire de l’Institut Pasteur de Dakar. Les investigations menées conjointement par les services de santé, les services de l’Élevage et une équipe de l’Université Gaston Berger ont permis de retrouver 26 personnes ayant été en contact avec les malades. Six d’entre elles, présentant des symptômes, ont subi des prélèvements pour analyses. Le bilan provisoire au 25 septembre fait état de dix infections confirmées, dont quatre décès.

Pour coordonner la réponse, le gouverneur de la région a réuni le Comité régional de gestion des épidémies. À l’issue de cette rencontre, l’Unité mixte de coordination avancée de la zone Nord a été activée pour assurer la conduite des opérations de terrain. Les autorités sanitaires recommandent à la population de respecter strictement les consignes, notamment l’hygiène des mains, la protection lors de la manipulation d’animaux et l’utilisation de moustiquaires imprégnées. Ces mesures sont rappelées régulièrement dans les campagnes de sensibilisation et pourraient être renforcées à travers de nouveaux dispositifs de prévention.

La fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale qui affecte d’abord le bétail, mais qui peut également toucher l’être humain. La transmission se fait le plus souvent par contact avec le sang ou les organes d’animaux contaminés, mais aussi par les piqûres de moustiques. Les symptômes courants incluent fièvre, douleurs musculaires, céphalées et vomissements. Dans les cas les plus graves, l’infection entraîne des troubles neurologiques, des saignements et parfois le coma. Le virus est considéré comme une zoonose à fort potentiel de diffusion dans les zones rurales.

Un pays déjà confronté à plusieurs alertes sanitaires

Cette alerte survient alors que le Sénégal gère simultanément des cas de Mpox. Trois patients sont actuellement hospitalisés à Dakar, confirmant la circulation de ce virus anciennement appelé variole du singe. L’apparition concomitante de deux pathologies différentes met en évidence la pression qui s’exerce sur le système sanitaire national. Les autorités rappellent régulièrement que les dispositifs de surveillance épidémiologique sont déployés dans toutes les régions et que les populations doivent signaler sans délai tout cas suspect.

La lutte contre la fièvre de la vallée du Rift est particulièrement sensible car elle touche également l’économie pastorale. La région de Saint-Louis étant un pôle d’élevage important, la maladie risque d’entraîner des pertes économiques significatives pour les éleveurs. C’est pourquoi la collaboration entre les services de santé et de l’Élevage est jugée cruciale, afin de contrôler simultanément les foyers animaux et humains. Des appels à la vigilance circulent aussi auprès des voyageurs et des professionnels du secteur, des mesures de biosécurité étant en discussion.

Le ministère a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a réaffirmé son engagement à poursuivre la riposte.