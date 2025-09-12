Sénégal : Signature à Dubaï pour le plus grand investissement privé du pays

Photo d'illustration : DR

Le Premier ministre Ousmane Sonko a assisté, hier à Dubaï, à la signature d’un avenant entre l’État du Sénégal, le Port autonome de Dakar et l’opérateur émirati DP World. Ce document confirme la poursuite du projet du port en eau profonde de Ndayane, présenté comme l’un des investissements privés majeurs dans l’histoire économique du pays.

Un projet porté par trois présidences

La coopération avec DP World remonte à 2007, lorsque le gouvernement d’Abdoulaye Wade avait confié à l’opérateur la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Dakar. En 2020, Macky Sall avait validé la construction du port de Ndayane afin de désengorger Dakar et d’accroître les capacités d’accueil. La visite d’Ousmane Sonko aux Émirats s’inscrit dans la continuité de ces engagements, avec en parallèle la tenue d’un forum économique à Abou Dhabi réunissant officiels sénégalais et partenaires émiratis.

Un chantier aux ambitions régionales

La première phase du projet prévoit un investissement de 840 millions de dollars pour un terminal de 300 hectares, un chenal maritime de 5 km et un quai de 840 m, destiné à accueillir des navires de grande capacité. Une seconde phase, estimée à 290 millions de dollars, prolongera ces infrastructures. Le port doit être accompagné d’une zone économique spéciale de 600 hectares, pensée pour attirer des multinationales et renforcer le rôle logistique du Sénégal en Afrique de l’Ouest.

Publicité

Le projet devrait générer plusieurs milliers d’emplois pendant la construction, puis des postes permanents une fois le port opérationnel. Les autorités mettent en avant la possibilité de décongestionner Dakar et d’absorber une partie du trafic sous-régional, notamment celui lié au commerce malien.

Si le port de Ndayane est souvent présenté comme une avancée stratégique, il soulève aussi des attentes fortes concernant la redistribution des bénéfices économiques et l’impact sur l’aménagement du territoire. La réussite du partenariat avec DP World dépendra autant des aspects techniques que de la manière dont les retombées seront intégrées au tissu économique et social.