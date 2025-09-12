Sénégal : Sonko rencontre la diaspora établie à Dubaï avant l’Europe

photo : DR

En déplacement aux Émirats arabes unis, le Premier ministre Ousmane Sonko a échangé ce jeudi 11 septembre avec la communauté sénégalaise de Dubaï. Devant ses compatriotes installés aux Émirats, il a exposé les mesures du gouvernement pour renforcer l’accompagnement de la diaspora. Il a aussi annoncé une prochaine intervention en Europe, prévue samedi en Italie, où il s’adressera plus largement aux Sénégalais et Africains de l’extérieur.

Une tournée tournée vers l’extérieur

Accompagné de plusieurs ministres et directeurs généraux, le chef du gouvernement a présenté les dispositifs que l’État entend mettre en œuvre pour répondre aux besoins de la diaspora, en particulier sur les questions liées aux investissements, aux services consulaires et à la protection sociale. La rencontre a permis de recueillir les attentes des Sénégalais vivant à Dubaï, souvent considérés comme des relais économiques et sociaux importants pour leurs familles et leurs régions d’origine.

Cette étape précède son déplacement en Italie, où il doit présenter, le samedi 13 septembre, le Plan de redressement économique et social (PRES). Ce programme, annoncé comme structurant pour la relance de l’économie sénégalaise, sera aussi l’occasion d’impliquer la diaspora dans les nouvelles orientations. Le choix de l’Europe pour cette présentation, après l’étape du Golfe, traduit la volonté de toucher les deux pôles majeurs de la présence sénégalaise à l’étranger.

Un dialogue attendu avec la diaspora

En annonçant un message destiné à la diaspora sénégalaise et africaine depuis l’Italie, Ousmane Sonko cherche à donner une dimension continentale à son déplacement. Pour de nombreux Sénégalais de l’extérieur, la question centrale reste de savoir comment les réformes économiques et sociales promises pourront améliorer concrètement leurs conditions de vie, faciliter leurs investissements et renforcer leur lien avec les institutions.

La séquence ouverte à Dubaï apparaît ainsi comme un prélude à un rendez-vous plus large en Europe. Elle illustre la volonté des autorités de faire de la diaspora un acteur actif dans la mise en œuvre des priorités économiques du pays, au-delà de son rôle traditionnel de soutien financier par les transferts.