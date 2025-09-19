Sénégal : Une enquête pour blanchiment de capitaux implique des proches de Macky Sall et d’Amadou Bâ

© Tobias Schwarz, AFP

Au Sénégal, une enquête pour blanchiment de capitaux citant plusieurs personnalités suscite une forte attention. Le fils de l’ancien président, Amadou Sall, et celui de l’ex-Premier ministre, Ibrahima Bâ, sont évoqués dans un dossier fondé sur un rapport de la CENTIF. Convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC), Ibrahima Bâ a été entendu au sujet d’une société immobilière. L’artiste Wally Seck est également cité et a récemment annoncé suspendre ses activités musicales, invoquant la pression autour de son nom.

Des personnalités auditionnées dans le cadre de l’enquête

Selon plusieurs médias, le parquet financier suit les transactions impliquant les deux fils d’anciens dirigeants et certains acteurs économiques. L’audition d’Ibrahima Bâ par la DIC a porté sur ses liens avec une structure immobilière créée avec Amadou Sall. Le dossier s’appuie sur un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a transmis ses conclusions à la justice. Le parquet financier examine notamment la circulation de fonds liés à des sociétés, ainsi que les transactions immobilières réalisées dans ce cadre.

Le nom de l’artiste Wally Seck est apparu dans cette affaire en raison d’une opération commerciale avec Amadou Sall. L’intéressé a reconnu avoir conclu une transaction automobile réglée par chèque et insiste sur la régularité de l’opération. Il affirme n’avoir jamais bénéficié de contrats publics ni de soutiens financiers de l’État. Par ailleurs, il a demandé à être entendu par les enquêteurs afin de dissiper toute ambiguïté, estimant nécessaire de clarifier son rôle dans ce dossier.

Une enquête annoncée depuis mai

L’ouverture de l’enquête remonte à il y a environ quatre mois, lorsque le parquet financier a annoncé des investigations visant Amadou Sall, Ibrahima Bâ et Wally Seck. Cette affaire intervient dans une période où plusieurs membres de l’ancien régime sont cités ou même placés en détention sur des affaires en lien à des gestions de fonds. Cette affaire s’annonce différente sachant que les impliqués n’ont jamais été des figures politiques sénégalaises.

La suite des auditions devrait déterminer si ces personnalités seront formellement mises en cause ou simplement entendues comme témoins dans ce dossier sensible.