Sénégal : Une enveloppe de 2,5 milliards de FCFA contre les inondations à Touba

Touba - Sénégal

Le gouvernement sénégalais a annoncé, vendredi 19 septembre, un appui financier de 2,5 milliards de FCFA pour lutter contre les inondations à Touba. Sur ce montant, 1 milliard sera destiné aux travaux d’assainissement et 1,5 milliard au soutien des sinistrés. La décision a été présentée par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, lors d’une visite dans la ville sainte. Les autorités affirment que des moyens supplémentaires sont mobilisés pour évacuer les eaux dans les prochains jours.

Des mesures immédiates pour soutenir la ville et ses habitants

Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a précisé que les fonds débloqués seront répartis entre la mise en œuvre d’ouvrages techniques et l’assistance aux familles contraintes de quitter leurs domiciles. Les quartiers les plus touchés ont enregistré des déplacements forcés, malgré les aménagements réalisés avant l’hivernage. Selon le responsable, ces travaux préventifs ont permis d’épargner certaines zones, même si les pluies exceptionnelles de ces dernières semaines ont provoqué des débordements.

Lors de cette visite, le khalife a exprimé sa reconnaissance envers l’État et invité le gouvernement à renforcer durablement les actions contre ce phénomène récurrent. Les autorités locales et religieuses insistent sur la nécessité d’une réponse structurelle afin que l’une des capitale spirituelles du pays ne revive pas les mêmes difficultés chaque saison pluvieuse.

Une problématique nationale récurrente

Depuis plusieurs années, le Sénégal fait face à des inondations répétées dans plusieurs localités, notamment en période d’hivernage. Le ministre a rappelé que l’une des solutions envisagées par l’État de Bassirou Diomaye Faye repose sur la restructuration des quartiers construits dans des zones basses assimilées à des cuvettes. Ce type d’aménagement permettrait de limiter les risques de stagnation et de dégât humain ou matériel. Des projets similaires ont déjà été évoqués dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations.

L’annonce de Touba s’inscrit donc dans une logique de continuité, avec un accent particulier sur l’urgence et l’accompagnement social. En plus de l’assainissement, les autorités mettent en avant la nécessité de coordonner la gestion des flux d’eau, d’améliorer les équipements hydrauliques et de renforcer la planification urbaine.

Les opérations de pompage et de drainage devraient permettre une évacuation complète des eaux de Touba dans les jours à venir, selon les assurances données sur place.