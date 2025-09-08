Tentative d’assassinat de Trump : du nouveau dans le dossier

Donald Trump. Photo : DR

L’année 2024 a été marquée par deux tentatives d’assassinat contre Donald Trump, bouleversant le paysage de la campagne présidentielle. La première, le 15 septembre près de son club de golf de West Palm Beach en Floride, a impliqué Ryan Routh, 59 ans, accusé d’avoir préparé une attaque contre l’ancien président.

Quelques mois plus tard, en Pennsylvanie, Trump a été frôlé par une balle à l’oreille, son agresseur, Thomas Matthew Crooks, étant neutralisé par les services secrets. Ces incidents ont exacerbé les tensions déjà vives autour de l’élection. Une scène qui avait alors fait le tour du monde, absolument tout ayant été filmée et retransmise en direct.

Une première tentative d’assassinat qui avait fait parler

Lors de la première tentative, Routh a été repéré par un agent des services secrets alors qu’il visait Trump avec un fusil, caché dans des buissons. Il aurait pris la fuite après que l’agent a fait feu, abandonnant son arme sans avoir tiré. Selon les autorités, l’accusé avait méticuleusement planifié son acte, révélant une menace réelle pour la sécurité du candidat républicain, alors en pleine course à la présidence.

Le procès de Ryan Routh, qui s’ouvre ce jeudi, s’annonce comme un moment décisif. La sélection du jury, composée de 12 membres et 4 suppléants, a débuté ce lundi et s’étalera sur trois jours, avec l’audition de 180 jurés potentiels. Bien que le tribunal prévoie quatre semaines de débats, les avocats estiment que la procédure pourrait être plus courte.

Des accusations lourdes et une défense contestée

Le sujet, Ryan Routh, est poursuivi pour tentative d’assassinat d’un candidat présidentiel, agression contre un agent fédéral et infractions liées aux armes. Il clame son innocence, rejetant les accusations des procureurs qui affirment qu’il a préparé son attaque pendant des semaines.

Deux événements spectaculaires, qui mettent en lumière les enjeux sécuritaires absolument essentiels côté américain. En effet, plusieurs hommes politiques ont trouvé la mort, dont les frères Kennedy. Une attaque réussie à l’encontre de Trump aurait eu des répercussions absolument terribles sur la diplomatie et l’image américaine.