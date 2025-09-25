Tourisme au Bénin : trois nouveaux hôtels de luxe annoncés à Ouidah

Photo d'illustration (Unsplash)

Le gouvernement béninois poursuit sa stratégie de valorisation du potentiel touristique national. Réuni en Conseil des ministres le 24 septembre 2025, l’Exécutif a validé un projet d’envergure pour la commune de Ouidah, plus précisément dans la zone d’Avlékété. Trois complexes hôteliers de haut standing y verront le jour dans les prochaines années.

Le programme, qui s’étalera sur 30 mois, prévoit :

Un hôtel 5 étoiles Banyan Tree de 12,5 hectares, comprenant 30 bungalows privés, piscines, spa, restaurants de cuisine internationale et installations sportives ;

de 12,5 hectares, comprenant 30 bungalows privés, piscines, spa, restaurants de cuisine internationale et installations sportives ; Un hôtel 4 étoiles Angsana sur 13,5 hectares, avec 120 chambres, restaurants, galeries, salles de réunion, espaces de loisirs et piscines ;

sur 13,5 hectares, avec 120 chambres, restaurants, galeries, salles de réunion, espaces de loisirs et piscines ; Un hôtel 3 étoiles sur 11 hectares, offrant 120 chambres et divers services, dont salles de réunion, espaces bien-être, piscines et terrains de sport (padel, tennis, etc.).

La maîtrise d’œuvre complète sera confiée à un cabinet spécialisé, chargé de la conception, du suivi des études techniques, de l’accompagnement dans le choix des entreprises et de la supervision des chantiers.

Une stratégie touristique de long terme

Selon le gouvernement, ces infrastructures s’inscrivent dans une politique de diversification de l’offre touristique et de promotion du tourisme durable. Elles devraient stimuler l’économie locale et générer des emplois directs et indirects, tout en positionnant Avlékété comme une destination prisée des visiteurs nationaux et internationaux.

Après le Sofitel, la dynamique s’accélère à Cotonou

Ce projet vient renforcer une série d’investissements hôteliers déjà engagés par l’État. L’ouverture du Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa en septembre 2024 avait marqué une étape décisive dans l’ambition du pays d’attirer un tourisme de prestige.

Un an plus tard, la capitale économique s’apprête à accueillir deux autres établissements portés par le groupe Rotana. À Akpakpa, en bordure d’océan, un hôtel 4 étoiles Rotana Hotels Resorts s’élèvera sur 8,6 hectares, avec 102 chambres, six villas de luxe, un spa, des piscines panoramiques et des équipements sportifs. À proximité, un second hôtel de la gamme EDGE by Rotana, prévu sur 5,4 hectares, comptera 80 chambres et des installations modernes allant des restaurants aux espaces bien-être. Ces chantiers, confiés à un cabinet international de référence, devraient également s’étaler sur 30 mois et générer plusieurs centaines d’emplois.