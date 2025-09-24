Photo: /REUTERS/ Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency

La Russie a indiqué mercredi 24 septembre que sa campagne militaire en Ukraine se poursuivra, jugeant que les discussions avec les États-Unis ont donné presque aucun résultat. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a insisté sur le fait que la stratégie militaire reste la seule option pour protéger les intérêts nationaux et préparer l’avenir du pays. Les tensions diplomatiques restent vives, alors que Washington maintient son soutien à Kiev. Cette annonce intervient après les propos de Donald Trump, laissant entendre que l’Ukraine pourrait reconquérir l’ensemble de ses territoires perdus.

Relations russo-américaines au point mort

Selon Dmitri Peskov, les efforts de dialogue pour réduire les tensions entre Moscou et Washington progressent lentement et n’ont fourni pratiquement aucun résultat tangible. La Russie estime que son opération militaire, demeure indispensable pour défendre ses intérêts et assurer la sécurité des générations futures. Les sanctions occidentales continuent de peser sur l’économie russe, mais Moscou maintient sa ligne, refusant tout compromis territorial et affirmant que ses objectifs initiaux restent inchangés.

Contexte historique et perspectives

Le 23 septembre, Donald Trump a affirmé lors de l’Assemblée générale de l’ONU que l’Ukraine pourrait reprendre l’ensemble des territoires perdus depuis le début du conflit, en s’appuyant sur le soutien de l’Union européenne et de l’OTAN. Ces propos mettent en évidence un contraste marqué avec l’analyse russe d’un dialogue diplomatique peu productif et soulignent l’écart persistant entre Moscou et Washington sur l’issue du conflit. La guerre en Ukraine a entraîné des déplacements massifs de populations, de lourdes pertes humaines et des perturbations économiques majeures, ce qui renforce l’importance stratégique des choix militaires et diplomatiques pour les acteurs internationaux.

Publicité

Enjeux géopolitiques et suivi international

Les relations entre Moscou et Washington restent tendues, avec peu de perspectives de compromis. L’OTAN et l’Union européenne continuent d’observer la situation, évaluant les mesures de soutien à l’Ukraine et l’efficacité des sanctions contre la Russie. La position russe actuelle reflète une volonté de maintenir une stratégie militaire ferme, tandis que les puissances occidentales explorent différentes options diplomatiques et économiques pour influer sur le déroulement du conflit. Le Kremlin réaffirme que ses décisions actuelles visent la sécurité et la stabilité nationale à long terme.