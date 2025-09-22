« Un Monde de Splendeurs » : le Bénin se dote d’une nouvelle identité visuelle

Photo : DR

Le 21 septembre 2025, la République du Bénin a dévoilé la nouvelle identité visuelle de sa marque-pays, pensée comme une passerelle entre héritage et modernité. Cette identité visuelle traduit l’essence même du Bénin, une nation fière de son passé, ouverte sur l’avenir et consciente de la richesse unique de sa culture.

L’objectif à travers cette initiative est de renforcer le rayonnement du pays dans le monde et d’affirmer une identité à la fois enracinée et tournée vers l’avenir. Le logo, cœur de cette nouvelle image, se nourrit des symboles emblématiques de l’histoire et de la culture béninoises. On y retrouve les Amazones du Danxomè qui incarnent le courage, la résilience et la bravoure. Bio Guera, héros de la résistance nationale, symbole d’honneur, de patriotisme et de détermination. Guèlèdé, masque rituel et festif inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco, célébrant la féminité, la maternité et l’ingéniosité artistique. Egungun, symbole du riche patrimoine Vodun dont le Bénin est le berceau, exprime le lien profond entre les vivants et les ancêtres. Enfin, les Tata Somba, joyaux architecturaux du nord du pays, symboles de créativité et d’harmonie avec la nature.

Les couleurs reprennent la palette du drapeau national vert, jaune et rouge, enrichie de deux teintes complémentaires. Le jaune ocre évoque la richesse de la terre et le bleu rappelle la mer et l’horizon. Elles traduisent la vitalité des paysages, la diversité culturelle et la dynamique d’innovation qui porte le Bénin vers l’avenir.

Pour Sindé Chékété, directeur général de l’Agence Bénin Tourisme, ce changement est porteur d’une vision ambitieuse. « Avec cette nouvelle identité visuelle, le Bénin réaffirme sa volonté de se positionner comme une nation moderne et inspirante, profondément fière de ses racines et résolument ouverte sur le monde. Elle incarne la richesse d’un pays qui conjugue héritage, créativité et ambition », affirme-t-il.

Cette identité visuelle sera désormais le fil conducteur de toutes les actions de promotion du Bénin, tant au plan national qu’international. Elle accompagnera les grands événements et servira de référence pour les initiatives destinées à accroître l’attractivité de la « Destination Bénin ».

Chargée de la mise en œuvre de cette marque-pays, Bénin Tourisme assure la promotion et le développement du tourisme national. L’agence a pour mission de hisser le Bénin au rang de destination incontournable en s’appuyant sur l’authenticité, la richesse culturelle et l’hospitalité de ses populations. À travers « Un Monde de Splendeurs », elle invite voyageurs et investisseurs à découvrir un pays où tradition et innovation se conjuguent harmonieusement.