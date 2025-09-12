USA : Trump affaiblit-il les alliances américaines ?

REUTERS/Kevin Lamarque

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump fait face à une vague de critiques sur la manière dont il gère les relations internationales. L’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton a estimé sur i24NEWS que la politique étrangère américaine donnait aujourd’hui l’image d’un allié incertain. « La diplomatie de Trump est chaotique et imprévisible », a-t-il déclaré, soulignant que cette attitude fragilise la crédibilité de Washington auprès de ses partenaires.

Une rupture durable dans la posture américaine

La méthode Trump s’inscrit dans une transformation engagée dès son premier mandat : remplacer les cadres collectifs par une logique bilatérale dominée par l’exigence de contreparties immédiates. Cette approche a bouleversé l’OTAN, compliqué les relations avec l’Union européenne et créé des doutes en Asie. Là où l’Amérique apparaissait comme garante d’un ordre collectif, elle s’affiche désormais comme un acteur qui privilégie l’intérêt direct et immédiat.

Ces choix produisent aujourd’hui des effets visibles. Alors que Washington appelle à résister aux offensives russes en Ukraine, plusieurs alliés européens doutent de la constance de l’engagement américain. Les critiques de Bolton trouvent un écho dans cette perception d’une puissance qui se dit indispensable mais dont les initiatives apparaissent parfois contradictoires.

Publicité

Alliances fragilisées au Moyen-Orient et en Asie

Au Moyen-Orient, la récente frappe israélienne à Doha a mis en évidence une faille dans les partenariats américains. Le Qatar, qui abrite une base stratégique américaine, a dénoncé une violation de sa souveraineté, et les autorités locales ont averti que cette attaque compromettait leur rôle de médiateur. Trump lui-même a reconnu que l’opération israélienne avait eu lieu sans coordination suffisante et a affirmé que « cela ne devait plus se reproduire ». Une telle situation alimente le sentiment que Washington peine à garantir la cohérence entre ses alliés.

En Asie, c’est la relation avec l’Inde qui s’est envenimée après la décision américaine de taxer lourdement les importations indiennes. New Delhi a riposté en gelant certains achats d’armement aux États-Unis. Le discours de Trump dénonçant un commerce « totalement déséquilibré » a renforcé l’impression d’un partenaire qui traite même ses alliés comme des rivaux. Certains observateurs notent que cette dynamique pourrait rapprocher l’Inde de la Chine, mettant en péril un rapprochement stratégique construit sur plusieurs décennies.

Les propos de Bolton et les récents choix diplomatiques de Trump posent la question de la fiabilité américaine. Si l’objectif est de défendre une autonomie totale dans la décision, l’effet collatéral pourrait être une perte d’influence auprès des alliés. À force d’imposer des secousses répétées à ses partenaires, Washington prend le risque que certaines alliances finissent par céder.