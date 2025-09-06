Venezuela: Trump menace d’abattre les avions menaçant la flotte américaine

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

Les Caraïbes sont redevenues le théâtre d’une confrontation à haut risque. Alors que deux chasseurs vénézuéliens ont frôlé un destroyer de l’US Navy en mer, le président américain Donald Trump a affirmé que toute manœuvre jugée dangereuse à l’encontre de ses forces recevrait une réponse immédiate: « S’ils nous mettent dans une position dangereuse, ils seront abattus. ». Selon lui, les commandants sur zone disposent de l’autorité nécessaire pour agir, y compris en procédant à la destruction d’appareils ennemis.

Un bras de fer aérien et naval

Les tensions se cristallisent autour du USS Jason Dunham, navire de guerre croisant au large des côtes sud-américaines. Sa présence est déjà perçue par Caracas comme une provocation, à laquelle l’armée de l’air vénézuélienne a répondu en multipliant les survols rapprochés. Washington dénonce ces passages à basse altitude, considérés comme une manière de tester la patience américaine et de rappeler que la souveraineté de Caracas ne s’arrête pas à ses eaux territoriales. En parallèle, dix avions furtifs F-35 ont été déployés à Porto Rico, un signal clair adressé à ceux qui douteraient de la capacité des États-Unis à renforcer rapidement leur dispositif militaire.

Cette montée de la pression s’explique aussi par l’attaque menée quelques jours plus tôt contre une embarcation soupçonnée d’appartenir à un réseau criminel lié au groupe Tren de Aragua. L’opération, qui a fait plusieurs morts, a accentué la méfiance de Caracas et durci le ton des échanges bilatéraux.

Rivalités politiques anciennes

Les relations houleuses entre Washington et Caracas ne datent pas de cet épisode. Depuis le début des années 2000, les États-Unis et le Venezuela se sont régulièrement affrontés par déclarations interposées et sanctions économiques. Sous la présidence de Nicolás Maduro, la méfiance est devenue la règle, alimentée par des accusations de corruption, de violations démocratiques et d’alliances régionales jugées hostiles à l’Occident. Trump, déjà lors de son premier mandat, s’était illustré par une rhétorique intransigeante vis-à-vis de Maduro, allant jusqu’à soutenir ouvertement des tentatives d’isolement diplomatique. Cette rivalité personnelle se superpose aujourd’hui à la confrontation militaire, transformant chaque incident en possible prétexte à escalade.

Risques de dérapage

Les États-Unis assurent qu’ils ne cherchent pas à provoquer un changement de régime et que leur priorité reste la lutte contre les réseaux criminels opérant dans la région. Mais chaque vol rapproché d’un avion vénézuélien place les deux armées au bord de l’incident irréversible. Un ordre de tir, même limité à un seul appareil, pourrait avoir des conséquences bien au-delà de la zone caraïbe, à l’image d’une étincelle capable d’embraser un baril de poudre. La confrontation actuelle illustre la fragilité de l’équilibre sécuritaire en Amérique latine. Entre la rhétorique martiale et la réalité des opérations militaires, la marge d’erreur est infime. Si la menace d’abattre un avion reste pour l’instant une mise en garde, elle révèle à quel point la frontière entre dissuasion et action est devenue mince.