Affaire Epstein : George Clooney cité dans une allégation liée à Ghislaine Maxwell

Un passage du livre de Virginia Giuffre, ancienne victime présumée de Jeffrey Epstein, relance l’intérêt médiatique autour de plusieurs personnalités associées de près ou de loin à ce scandale. L’autrice y rapporte que Ghislaine Maxwell se serait vantée d’avoir eu un contact intime avec l’acteur George Clooney lors d’une fête. Aucune preuve tangible n’étaye cette affirmation, et Clooney n’a jamais été officiellement mis en cause dans l’enquête sur Epstein. Selon un article du New York Post, Giuffre précise elle-même qu’elle ne peut confirmer la véracité des propos que Maxwell aurait tenus.

Ces révélations, bien que non corroborées, rappellent combien l’affaire Epstein continue de susciter des réactions, plusieurs années après la mort du financier et la condamnation de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel de mineurs. Elles soulèvent également des questions sur les relations entretenues à l’époque entre Epstein, Maxwell et certaines personnalités influentes du monde politique et du divertissement.

Une affaire aux ramifications multiples

L’affaire Epstein, révélée publiquement à la fin des années 2010, concerne un vaste réseau de trafic sexuel impliquant de jeunes filles recrutées sous prétexte d’emplois ou d’opportunités d’avenir. Jeffrey Epstein, arrêté en 2019, est retrouvé mort en détention avant son procès. Sa collaboratrice de longue date, Ghislaine Maxwell, a été condamnée en 2021 à plusieurs années de prison pour avoir facilité ces crimes. Les investigations ont mis en cause plusieurs figures publiques, certaines mentionnées sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elles.

C’est dans ce climat chargé que le nom de George Clooney apparaît dans les mémoires de Virginia Giuffre. L’acteur, connu pour son engagement humanitaire et politique, n’a jamais fait l’objet d’aucune accusation formelle ni d’enquête dans ce dossier. L’allégation repose uniquement sur un récit indirect attribué à Maxwell, aujourd’hui incarcérée aux États-Unis.

Une mention qui relance l’intérêt public sans apporter d’élément nouveau

L’écho donné à cette mention montre la persistance de l’affaire Epstein dans l’opinion publique, alimentée par la publication de documents judiciaires, de témoignages et désormais de mémoires personnelles. Bien que rien ne vienne corroborer les propos rapportés, leur réapparition dans les médias entretient le débat autour des liens présumés entre Epstein, Maxwell et leurs cercles de relations.

À ce jour, George Clooney n’a pas réagi à cette allégation. L’information, issue d’un témoignage indirect, reste à ce stade une simple affirmation rapportée sans preuve. Les autorités judiciaires n’ont annoncé aucune ouverture d’enquête supplémentaire sur ce point.