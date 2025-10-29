Afrique : les USA annulent le visa de Wole Soyinka, Nobel de Littérature et critique de Trump

À 91 ans, le dramaturge et intellectuel nigérian Wole Soyinka a annoncé que son autorisation de séjour aux États-Unis avait été annulée. Cette décision met fin à toute possibilité pour lui de participer à des événements ou conférences sur le sol américain, malgré sa notoriété mondiale et ses liens anciens avec le pays.

Une décision diplomatique accueillie avec humour

Le consulat américain à Lagos a demandé à l’écrivain de remettre son passeport pour procéder à la suppression de son visa. Selon les autorités rapportées par Reuters, cette mesure s’appuie sur des règles qui leur permettent de retirer à tout moment un visa de non-immigrant, sans justification supplémentaire.

Soyinka a réagi avec légèreté, qualifiant la démarche de « message curieux venant d’une ambassade » et précisant qu’il n’en serait plus question pour aucune invitation future. Fidèle à son humour, il a indiqué qu’il ne chercherait pas à obtenir un nouveau visa et qu’il acceptait cette situation avec sérénité.

Une stature littéraire et un engagement politique reconnus

Wole Soyinka est l’une des voix les plus influentes de la littérature africaine moderne. Lauréat du prix Nobel de Littérature en 1986, il a produit des pièces comme Death and the King’s Horseman et The Lion and the Jewel, ainsi que des essais et des poèmes qui explorent les tensions sociales, politiques et culturelles. Son engagement ne se limite pas à la plume : il a été emprisonné pendant la dictature de Gowon au Nigeria pour ses critiques, et il a constamment dénoncé la corruption et les abus de pouvoir sur le continent. Ces actions et écrits ont consolidé sa place comme un observateur incontournable de la société et un acteur majeur du débat intellectuel.

Au fil de ses déclarations publiques, Wole Soyinka a notamment rapproché certaines décisions du président Donald Trump de celles de chefs d’État connus pour leur autoritarisme, comme Idi Amin en Ouganda. Cette comparaison, formulée sur un ton volontairement ironique, a suscité l’attention et montre son franc-parler ainsi que son talent pour stimuler le débat.

La révocation de son visa s’insère dans ce parcours d’indépendance et de vigilance face aux institutions. Même à un âge avancé, Wole Soyinka continue de maintenir sa liberté d’expression et de traiter les décisions administratives avec une distance mêlée d’humour. Cette annonce rappelle que sa voix demeure influente et que ses choix personnels, y compris le refus implicite de toute invitation aux États-Unis, reflètent son engagement constant envers ses principes.