Afrique : un nouveau satellite d'observation annoncé en Angola

L’Angola s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa conquête de l’espace. Le président João Lourenço a annoncé la mise en orbite prochaine d’un satellite d’observation de la Terre, un projet destiné à renforcer la souveraineté technologique du pays et à appuyer les politiques publiques par la donnée. Ce satellite viendra soutenir la surveillance des ressources naturelles, le suivi des cultures et la gestion des risques environnementaux. Il s’agit d’enjeux cruciaux pour un pays soumis à la fois à la pression démographique et aux défis climatiques.

Un nouveau pas après le succès d’Angosat-2

Selon Agence Ecofin, le lancement de ce satellite s’appuiera sur l’expérience acquise avec Angosat-2, déployé en octobre 2022. Ce précédent projet, fruit d’une coopération entre Luanda et Moscou, a permis à l’Angola de disposer pour la première fois d’un système de télécommunication satellitaire fiable, offrant une couverture sur plusieurs pays africains. Les performances d’Angosat-2 ont démontré la capacité du pays à gérer des infrastructures de haute technologie. Ce succès a ouvert la voie à des ambitions plus vastes : cette fois, il ne s’agit plus seulement de connecter, mais aussi d’observer, d’analyser et d’anticiper.

Le futur satellite d’observation se distinguera donc par sa mission. Là où Angosat-2 reliait les populations, le nouveau dispositif collectera des données précieuses sur les sols, les forêts, les plans d’eau et les zones urbaines. Ces informations seront essentielles pour la planification agricole, la prévention des catastrophes naturelles ou encore la gestion minière. L’enjeu est clair : transformer la connaissance du territoire en moteur de développement économique.

Lier l’espace au numérique terrestre

Pour tirer pleinement profit de cette infrastructure spatiale, le gouvernement prévoit également l’extension du réseau national de fibre optique. Cette interconnexion accrue permettra d’acheminer plus rapidement les données collectées par le satellite vers les centres d’analyse et les administrations. Le président Lourenço a insisté sur cette complémentarité entre l’espace et le numérique terrestre : un réseau dense et fiable de fibre optique garantira que les informations spatiales bénéficient à tous les secteurs, des universités aux entreprises publiques.

Cette stratégie traduit la volonté de faire du numérique un pilier du développement national. En reliant chaque région à un système d’observation moderne, l’Angola espère réduire les inégalités d’accès à la technologie, tout en stimulant la recherche et la création d’emplois qualifiés.