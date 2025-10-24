Algérie : le blé français critiqué pour des risques de santé

Pendant des décennies, les cargaisons de blé français ont alimenté les silos et les boulangeries d’Algérie. Ce partenariat commercial, jadis présenté comme un pilier de la sécurité alimentaire, est aujourd’hui au cœur d’une vive polémique. Selon ObservAlgerie, des analyses ont révélé la présence de cadmium, un métal lourd potentiellement dangereux pour la santé humaine, dans certaines variétés de blé exportées depuis la France. Une découverte qui relance le débat sur la qualité des importations alimentaires et la dépendance du pays à l’égard des fournisseurs étrangers.

Le blé français sous surveillance

Le cadmium, classé comme substance toxique par l’Organisation mondiale de la santé, s’accumule dans l’organisme au fil du temps. En quantités élevées, il peut endommager les reins, fragiliser les os et, selon certaines études, augmenter les risques de cancer. L’inquiétude est donc légitime : les Algériens consomment quotidiennement du pain, souvent fabriqué à partir de farines importées. La perspective d’une exposition prolongée à ce métal suscite la méfiance du public et des associations de consommateurs.

Les critiques s’appuient sur le fait que les sols français, notamment dans certaines zones agricoles intensives, contiennent naturellement du cadmium, parfois accentué par l’usage d’engrais phosphatés. Résultat : les céréales cultivées sur ces terres peuvent en absorber des traces. Plusieurs experts algériens estiment que cela justifie une vigilance accrue sur la qualité du blé importé, surtout lorsque la santé de millions de citoyens est potentiellement concernée.

Une rupture commerciale assumée

Ces préoccupations sanitaires n’arrivent pas dans un vide. Il ya peu, l’Algérie a pris la décision de réduire, puis de suspendre ses importations de blé français, privilégiant d’autres fournisseurs. Ce virage stratégique répondait à la fois à des motifs économiques et à la volonté de diversifier les sources d’approvisionnement. Aujourd’hui, cette décision apparaît rétrospectivement comme une mesure de précaution bienvenue, renforcée par les récentes révélations sur la composition du blé venu de France.

La polémique dépasse le simple cadre commercial. Elle pose une question essentielle : comment garantir la sécurité alimentaire d’un pays tout en restant dépendant des importations ? Certains observateurs plaident pour un contrôle sanitaire renforcé, d’autres pour une relance massive de la production locale. Le gouvernement algérien, lui, semble vouloir conjuguer les deux approches, multipliant les projets de modernisation agricole pour réduire la dépendance aux marchés extérieurs.

Cette affaire du blé français agit comme un révélateur. Elle montre combien les enjeux de santé publique, de souveraineté et d’économie sont liés. Si la France défend la conformité de ses exportations aux normes européennes, la méfiance grandit à Alger, où l’opinion publique exige des garanties claires sur la qualité des denrées importées