Algérie : plusieurs ministères secoués par un scandale

En Algérie, une affaire vient d’éclater, suscitant énormément de débats et de controverses. En tout et pour tout, ce sont 17 personnes, dont neuf fonctionnaires et huit opérateurs économiques, qui ont été placés en détention provisoire, dans le cadre d’une vaste enquête pour corruption.

Plus concrètement, cette enquête pour corruption concerne des importations de matière première. Les hauts fonctionnaires, œuvrant au compte du ministère du Commerce, du ministère du Commerce extérieur et du ministère de l’Industrie, sont soupçonnés d’avoir accepté, selon les premiers éléments de l’enquête, des versements financiers d’une certaine ampleur en échange de la délivrance de permis d’importer des matières premières.

Une enquête dévoile un scandale de grande ampleur

L’enquête aurait permis de démontrer que les huit individus auraient en fait manipulé plusieurs documents légaux et administratifs afin d’accélérer, voire contourner certaines procédures administratives obligatoires dans ce genre de projets. Ils font désormais face à plusieurs chefs d’accusation :

abus de fonction,

trafic d’influence,

délivrance d’avantages injustifiés,

faux et usages de faux.

Le tribunal de Dar El Beïda a également tenu à ce que les huit opérateurs économiques qui auraient bénéficié de ces coups de pouce en échange d’une contrepartie financière soient, eux aussi, arrêtés. De graves accusations qui devraient déboucher sur un procès d’ampleur, alors que l’Algérie a décidé de serrer la vis sur les questions légales associées au commerce des matières premières, ressources absolument essentielle pour son économie.

L’enquête, toujours en cours

L’enquête, elle, se poursuit. Il n’est pas à exclure que d’autres acteurs, soient entendus, voire mis en examen. Les forces de l’ordre n’ont pas communiqué davantage à ce sujet et continuent de travailler en ce sens. Un scandale d’État qui pourrait d’ailleurs pousser les équipes internes aux ministères concernés, à revoir leurs process et à mettre en place de nouvelles mesures de vérification afin d’éviter les abus de ce genre.