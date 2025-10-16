« Arc de Triomphe » : un « Arc de Trump » aux USA pour quoi faire ?

À l’approche du 250ᵉ anniversaire des États-Unis, l’idée d’un symbole fédérateur refait surface à Washington. Les autorités réfléchissent à une manière durable de célébrer cet événement historique à travers un geste architectural fort. Lors d’un dîner réunissant plusieurs donateurs, le président Donald Trump a présenté une maquette d’un monument commémoratif qu’il souhaite voir érigé dans la capitale, une œuvre inspirée des grandes réalisations européennes mais pensée comme l’expression d’une identité résolument américaine.

Un monument pour la mémoire américaine

Selon les premières informations, la structure envisagée se dresserait près du Lincoln Memorial, à l’entrée du pont Arlington. L’objectif serait de créer un repère visuel fort dans cette zone jugée « inachevée » du paysage commémoratif de la capitale. Inspiré des arcs triomphaux d’Europe, le monument rendrait hommage à l’histoire américaine tout en affirmant une continuité symbolique entre les institutions et la mémoire nationale.

Les partisans du projet évoquent la volonté de combler un vide symbolique : offrir aux États-Unis un monument célébrant leurs réussites et leur persévérance. D’autres y voient une démarche esthétique, cohérente avec la préférence de Donald Trump pour les formes classiques, qu’il avait déjà encouragées dans les constructions fédérales. L’ouvrage serait pensé comme une œuvre « ordonnée et noble », en contraste avec le modernisme qui domine encore une partie de l’architecture publique de Washington.

Mais la portée de ce monument interroge : un arc de triomphe, symbole de conquête et de gloire, peut-il réellement traduire la mémoire d’une nation qui se définit avant tout par ses idéaux démocratiques et civiques ?

Héritage français et ambitions américaines

L’idée d’un « Arc de Trump » fait inévitablement écho à l’Arc de Triomphe parisien. Commandé par Napoléon Iᵉʳ en 1806 pour honorer les armées impériales, le monument français visait à célébrer la grandeur militaire et politique du pays. Au fil du temps, il a évolué vers une signification plus universelle, devenant un lieu de mémoire et de rassemblement national. Sous sa voûte repose aujourd’hui la tombe du Soldat inconnu, symbole de toutes les victimes des guerres.

Cette évolution montre comment un monument de gloire peut devenir un espace de mémoire partagée. C’est sans doute cette dimension que Donald Trump souhaite transposer à l’échelle américaine : un monument capable de célébrer la nation tout en rassemblant autour d’un symbole commun, au moment où les divisions politiques restent marquées.

Entre ambition et incertitude

Malgré son aspect grandiose, le projet demeure entouré de zones d’ombre. Ni le financement ni les autorisations administratives ne sont finalisés, et plusieurs instances fédérales devront donner leur accord avant toute construction. À ce stade, seules des maquettes ont été présentées à des conseillers et à des donateurs proches du président. Certains évoquent une structure temporaire pour les célébrations de juillet 2026, d’autres imaginent déjà un monument durable destiné à enrichir le patrimoine monumental de Washington.

Au-delà des aspects pratiques, la question du message reste centrale. Ce monument se veut-il avant tout un geste patriotique, un hommage à la nation, ou une empreinte personnelle laissée par le président ? Entre commémoration et affirmation politique, l’« Arc de Trump » traduit la volonté de redonner à l’architecture un rôle de récit national.

La Maison-Blanche n’a pas encore confirmé de calendrier officiel. Mais l’idée d’un tel édifice relance une réflexion plus large : comment les États-Unis souhaitent-ils raconter leur histoire à travers leurs monuments ? Comme l’Arc de Triomphe français, qui a su transformer la victoire en mémoire, le futur monument américain pourrait, s’il voit le jour, redéfinir la manière dont une nation célèbre son identité.