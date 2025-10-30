Armes nucléaire: la Chine appelle les USA à ne pas faire des tests

La décision du président américain Donald Trump de relancer les essais nucléaires a provoqué des réactions à l’international. Cette directive, qui met fin à des décennies de moratoire sur les tests américains, pourrait affecter l’équilibre stratégique mondial et susciter de nouvelles inquiétudes autour de l’armement nucléaire.

Pékin demande une attitude responsable

Ce jeudi, la Chine a appelé Washington à éviter de procéder à de nouveaux essais, rapporte News Week. Selon un représentant du ministère chinois des Affaires étrangères, les États-Unis doivent honorer leurs engagements liés au traité interdisant complètement les explosions nucléaires et agir de manière à protéger la stabilité et la sécurité à l’échelle mondiale.

Le pays asiatique insiste sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour soutenir le désarmement et limiter la prolifération des armes nucléaires, afin que le système international de contrôle reste crédible. Cette déclaration souligne l’importance pour les États-Unis de respecter leurs obligations et de ne pas compromettre la confiance entre les grandes puissances.

Une rupture avec des décennies de moratoire

Depuis 1992, les États-Unis n’avaient plus réalisé d’explosions nucléaires, respectant un moratoire qui contribuait à la stabilité mondiale. Récemment, le président Donald Trump a donné pour consigne au ministère de la Défense de reprendre immédiatement les essais d’armes nucléaires, expliquant cette décision par la nécessité de maintenir une parité stratégique face à la Russie et à la Chine. Cette initiative relance le débat sur la course aux armements et suscite des interrogations sur les réactions des autres nations dotées d’arsenaux nucléaires.

La Chine, en insistant sur le respect des engagements internationaux, cherche à limiter toute escalade et à rappeler que la reprise des tests pourrait fragiliser l’équilibre stratégique mondial. L’enjeu est désormais de savoir comment Washington réagira à ces appels et quelles mesures seront mises en place pour éviter une tension accrue.