Bénin : Ce que dit Léandre Houngbédji du député Michel Sodjinou…

Invité ce vendredi 31 octobre 2025 de l’émission Invité Afrique sur RFI, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est prononcé sur la défection du député Michel Sodjinou, membre du parti d’opposition Les Démocrates (LD). Face au journaliste Christophe Boisbouvier, il a rejeté toute implication du pouvoir dans cet épisode qui a fragilisé la candidature du parti de l’ancien président Boni Yayi à la présidentielle de 2026.

« Aucun jugement de valeur sur un député de l’opposition »

Interrogé sur le cas du député Sodjinou, dont le retrait du parrainage a compromis la participation du parti Les Démocrates au scrutin, Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé que le gouvernement n’avait « aucun jugement de valeur » à formuler. Selon lui, le problème relève d’abord de la gouvernance interne du parti d’opposition : « S’il sait qu’il a le nombre juste de parrains, il fallait adapter sa gouvernance de façon à contenter les uns et les autres et faire en sorte qu’à l’arrivée, il y ait une médiane qui rassemble toutes les tendances au sein du parti. »

Le porte-parole du gouvernement estime que la défection du député Sodjinou ne saurait être interprétée comme une manœuvre politique orchestrée par le pouvoir. « Nous prenons acte tout simplement. Nous, on ne demandait pas tant que ça, parce qu’on s’est préparé avec la qualité de notre gouvernance », a-t-il précisé, assurant que la majorité présidentielle avait déjà désigné « un candidat au profil éloquent pour battre n’importe quel adversaire ».

« Boni Yayi cherche loin les responsables de ses échecs »

Réagissant aux accusations de Boni Yayi, qui dénonce une « campagne de débauchage » visant à déstabiliser Les Démocrates, Wilfried Léandre Houngbédji a renvoyé l’ancien président à sa propre gestion politique :

« Ceux qui l’ont vu à l’œuvre pendant ses dix ans de pouvoir savent que, quand il y a de bons points à prendre, c’est toujours son mérite. Et quand ça n’allait pas, il n’est jamais responsable. Comme le naturel revient au galop, l’homme est resté ce qu’il est : jamais responsable de ce qui ne va pas. » Pour lui, les difficultés actuelles de Les Démocrates sont internes et résultent d’un profond malaise dans la direction du parti. « Ce serait un euphémisme d’affirmer que le verre est dans le fruit, car visiblement, c’est un très gros verre qui le ronge de l’intérieur. Et ça, nous n’avons rien à y voir », a-t-il lancé.

« Aucun lien entre le pouvoir et Michel Sodjinou »

Le porte-parole a également réfuté les soupçons d’avantages matériels accordés au député démissionnaire : « Ah bon ? Et de la part de qui ? C’est ce que laisse entendre l’ancien président Boni Yayi. Il doit s’y connaître, lui, mais on ne connaît pas ces pratiques-là », a-t-il ironisé. Houngbédji a rappelé que plusieurs cadres de Les Démocrates, dont Éric Houndété et Agbodjo, ont eux-mêmes évoqué des dissensions internes : « Qu’est-ce que nous avons à y voir ? Ce n’est pas nous qui sommes à la manette pour gérer le parti Les Démocrates. Il faut interroger la qualité de leur gouvernance. »

« Patrice Talon n’a aucun intérêt à éliminer l’opposition »

En réponse à Boni Yayi qui accuse le président Talon de vouloir « éradiquer l’opposition », Wilfried Léandre Houngbédji a balayé l’idée d’un chef d’État inquiet à quelques mois de la fin de son mandat : « Monsieur Talon finit dans sept mois, et c’est pour sept mois qu’il ne voudrait pas avoir d’opposition ? Pendant plus de neuf ans, il a affronté l’opposition sous toutes ses formes », a-t-il rétorqué. Il a rappelé que le président Talon souhaite désormais un climat politique apaisé après son départ : « Il a dit face aux jeunes qu’il aimerait qu’après lui, la classe politique trouve le moyen de se mettre ensemble pour promouvoir le développement du pays. »