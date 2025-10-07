Bénin : Des proches d’Olivier Boko rejoignent l’Upr

L’Union Progressiste le Renouveau (UPR) continue d’élargir ses rangs. Ce mardi 7 octobre 2025, au siège annexe du parti à Cotonou, le « Cadre de concertation des mouvements Olivier Boco » a officialisé son adhésion à la formation dirigée par le professeur Joseph Djogbénou.

La déclaration d’adhésion, prononcée au nom du collectif par Arsène Fangninou, traduit la volonté de ces militants de s’aligner désormais sur la ligne politique de l’UP le Renouveau. « Nous avons, de loin, proposé M. Olivier Boco, mais Dieu a disposé M. Romuald Wadagni pour poursuivre les efforts de la dynamique de la continuité », a-t-il déclaré, comparant ce ralliement à « un retour au bercail de l’enfant prodige ».

Il a par ailleurs invité les siens à « resserrer les rangs sous l’ombre du grand Baobab, sans calculs politiciens », pour mieux aborder les prochaines échéances électorales et « mériter le pardon et la confiance du Chef de l’État ». La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du parti, Gérard Gbénonchi, accompagné d’Anique F. Djimadja, directrice de la communication, de Christian Parfait Ahoyo, porte-parole du parti, ainsi que de Franck Kpassassi et Cyrille Tohouénou, membres du Bureau politique.



Prenant la parole, Gérard Gbénonchi a salué « un engagement sincère et courageux » avant d’assurer que « nul ne sera jugé pour son passé, mais impliqué pour son engagement présent ». En signe d’intégration, les représentants des structures affiliées — parmi lesquelles le Rassemblement national, les Pépinières OB, FEDOB, les Disciples d’Olivier Boco, le Fan Club OB et les Ambassadeurs de OB — ont reçu les statuts du parti avant leur enrôlement officiel. Ils deviennent ainsi les relais de leurs bases respectives au sein de l’Union Progressiste le Renouveau, marquant une nouvelle étape dans la stratégie d’ouverture du parti.