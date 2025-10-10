Bénin : Djogbénou précise la méthode de sélection des candidats aux différents scrutins

À l’approche des élections communales et législatives, le président de l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR) a adressé, le 10 octobre 2025, une lettre à l’ensemble des militants du parti. Le document, empreint d’un appel à la responsabilité et à la cohésion, trace les grandes lignes du processus de désignation des futurs candidats du parti.

Dans cette correspondance, le président de l’UPR invite les militants à l’unité et à l’engagement en vue de renforcer la majorité politique au pouvoir. Il assure que la sélection des candidats sera effectuée par les instances supérieures du parti, dans le respect des valeurs fondatrices de l’Union Progressiste Le Renouveau et de ses objectifs politiques. Ce processus, précise-t-il, se veut « rigoureux, transparent et guidé par l’intérêt supérieur du parti ».

La lettre met également en avant le rôle des groupes d’appui aux sections, récemment mis en place, dont la mission est d’identifier les profils les plus prometteurs parmi les militants. Ces groupes, indique le président, n’ont pas vocation à choisir les candidats, mais à appuyer la haute direction en lui transmettant des rapports détaillés et motivés. Un comité national d’évaluation, composé notamment de membres de la Direction Exécutive Nationale (DEN), sera chargé d’examiner ces rapports et d’établir une première liste de candidatures.

Le président de l’UPR exhorte enfin les militants à faire preuve de discipline, de patriotisme et d’humilité dans la conduite du processus. Il les invite à travailler dans les délais impartis, avec « sérieux et détermination », tout en plaçant l’intérêt du parti et du Bénin au-dessus des considérations personnelles. L’Union Progressiste Le Renouveau entend ainsi faire de cette étape une phase de mobilisation et de renforcement de sa cohésion interne en vue des prochaines échéances électorales.