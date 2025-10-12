Bénin : Et si le parti LD n’arrivait pas à désigner son duo ?

Le processus de désignation du duo présidentiel du parti Les Démocrates (LD), censé incarner l’alternative à la mouvance au pouvoir lors de la présidentielle d’avril 2026, tourne à l’énigme politique. Annoncée comme une étape décisive dans la stratégie du principal parti d’opposition, cette désignation connaît plusieurs reports et suscite des interrogations sur la capacité du parti à conduire sereinement le processus.

Au terme de l’appel à candidatures lancé le 28 septembre 2025, 35 dossiers ont été enregistrés, avant qu’un désistement ne ramène le nombre à 34 candidats. Cette forte mobilisation, reflet d’un intérêt certain pour le leadership politique, témoigne aussi d’une lutte d’influence interne qui complique la recherche du consensus.

La Commission de sélection du parti, composée de quinze membres, devait initialement rendre publique la liste du duo retenu le 11 octobre 2025. Mais ce calendrier a été bousculé. D’abord annoncé pour le 11, le verdict a été reporté, puis repoussé à nouveau, sans communication claire sur les raisons profondes de ces ajournements.

Derrière ces reports, il n’est pas exclu que le parti Les Démocrates soit confronté à des arbitrages délicats. Le parti Les Démocrates chercherait peut-être encore à concilier les différentes sensibilités internes. Les équilibres régionaux, les ambitions personnelles et les calculs stratégiques pourraient expliquer ces différents reports.

Un recours politique en toile de fond

Dans le cadre du processus de désignation l’un des poids lourds du parti l’He Éric Houndété ainsi que son collègue Joël Godonou , avaient saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer ce qu’ils estiment être une tendance à les écarter du processus interne, notamment en lien avec la question de l’auto-parrainage. Cette initiative, diversement interprétée, a contribué à alimenter le débat autour du processus de désignation du duo de candidat.

À mesure que les jours passent, la question devient de plus en plus pressante : et si le parti Les Démocrates ne parvenait pas à désigner un candidat ? Un tel scénario, encore inimaginable il y a quelques semaines, prend de l’épaisseur au regard du rythme et des reports observés dans le processus. L’échéance du dépôt officiel des candidatures se rapproche, et le parti, malgré son ancrage national et sa présence à l’Assemblée, n’a pas encore bouclé son processus de désignation. Selon certains analystes, cette lenteur relèverait d’une stratégie délibérée visant à tenir en haleine le camp d’en face et à maintenir le suspense autour du choix du duo présidentiel. Il n’en demeure pas moins que cette situation suscite des interrogations, tant sur le calendrier que sur la capacité du parti à afficher une unité solide à l’approche de la présidentielle.

Dans une démocratie jeune et exigeante comme celle du Bénin, une éventuelle absence du principal parti d’opposition à la présidentielle de 2026, faute d’avoir désigné son duo candidat, aurait pour effet de réduire la diversité des candidatures. Cela réduirait par conséquent la compétition à un face-à-face entre la mouvance présidentielle et la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), qui a signé il y a quelques jours un accord avec les deux partis de la mouvance.

L’enjeu d’un choix responsable

Pour Les Démocrates, l’enjeu dépasse le simple nom du futur candidat. Il s’agit de prouver leur capacité à incarner une alternance crédible et organisée. Or, les tergiversations et reports à répétition laissent croire une certaine difficulté à concilier le besoin d’unité et les ambitions individuelles au sein du parti.

L’histoire politique béninoise a souvent montré que les oppositions divisées ouvrent la voie à des victoires faciles pour le pouvoir en place. Si le parti Les Démocrates échouait à s’accorder sur un duo, il risquerait non seulement de laisser le champ libre à la mouvance, mais aussi d’affaiblir durablement sa crédibilité auprès de l’électorat, notamment celle qui croit encore en la possibilité d’une alternance démocratique.

Le compte à rebours de la crédibilité

Le report de la désignation du candidat ne relève pas seulement d’un aléa organisationnel : il constitue un test politique important. Pour peser dans le débat présidentiel de 2026, Les Démocrates devront parvenir à un choix clair, cohérent et rassembleur. Au-delà des ambitions individuelles, c’est la crédibilité du parti qui se joue. Si cette lenteur relève d’une stratégie réfléchie visant à entretenir le suspense et à affirmer le contrôle du calendrier, elle peut s’avérer payante. En revanche, si elle traduit une véritable difficulté interne à s’accorder, elle risquerait d’entamer la cohésion du parti et d’affaiblir la portée de son message d’alternance. Si Les Démocrates échouent à présenter un duo capable de rassembler, ils offriront sur un plateau une victoire facile au camp présidentiel et relégueront l’opposition à un rôle secondaire.