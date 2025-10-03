Bénin : Jodel Dossou retire sa plainte, l’activiste Yves Sanwan libéré

Arrêté le 25 septembre 2025 et poursuivi pour harcèlement en ligne, le cyber-activiste Yves Sanwan, animateur de la page sportive SupraMag sur Facebook, a retrouvé la liberté le jeudi 2 octobre, après son audition par le procureur de la République. Cette issue fait suite au retrait de la plainte initialement déposée par l’international béninois Jodel Dossou.

Le joueur de l’équipe nationale avait saisi la justice à propos de publications jugées diffamatoires le visant directement. Il exigeait que le cyber-activiste apporte des preuves aux accusations relayées sur sa page. Face à la crispation née de cette affaire, plusieurs médiations ont été engagées pour rapprocher les parties. Outre la famille de Sanwan, qui a multiplié les démarches auprès du camp Dossou, Pérez Lekotan, président de l’Association Béninoise de la Presse Sportive en Ligne (ABPSL), s’est personnellement investi dans les négociations.

Selon des sources concordantes, il a mené diverses actions de conciliation afin d’apaiser les tensions et de favoriser un règlement à l’amiable. Le 29 septembre, Jodel Dossou avait déjà laissé entendre à certains journalistes qu’il était disposé à convaincre sa famille de revenir sur la plainte, à condition que Sanwan cesse ses publications incriminées. Le lendemain, des membres de sa famille se sont rendus au Centre national d’investigations numériques (ex-OCRC) pour confirmer le retrait de la plainte et plaider pour une libération rapide du mis en cause.

Malgré ce retrait, l’officier chargé du dossier a rappelé que la décision finale appartenait au parquet. Après avoir entendu le cyber-activiste le 2 octobre, le procureur a finalement ordonné sa remise en liberté. Yves Sanwan est donc libre depuis jeudi après-midi. Sa libération intervient après plusieurs jours de détention et un processus de médiation.