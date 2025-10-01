Bénin : la majorité présidentielle s’apprête à présenter son duo à Parakou

Le camp présidentiel s’apprête à franchir une étape dans la préparation de l’élection présidentielle de 2026. Le samedi 4 octobre prochain, au stade de Parakou, sera officiellement dévoilé le duo de candidats choisi pour porter les couleurs de la majorité. Selon les informations confirmées, il s’agit de Romuald Wadagni, actuel ministre de l’Économie et des Finances, et de Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République.

Cette présentation publique, prévue dans le Nord du pays, constitue le premier grand rassemblement de la mouvance en vue du scrutin de 2026. Elle interviendra sous le slogan : « Plus unis, plus forts pour construire le Bénin », marquant la volonté de la majorité de se présenter comme un bloc soudé autour de son ticket. Le choix du stade de Parakou, symbole politique et lieu de mobilisation populaire, illustre également la stratégie de proximité adoptée par la mouvance présidentielle dans la conduite de cette nouvelle étape.

Un duo connu des Béninois

Romuald Wadagni est en première ligne de la gestion économique et financière du pays depuis 2016. Son nom a souvent été cité comme potentiel successeur, en raison de son profil de technocrate reconnu et de sa proximité avec les grandes réformes économiques menées ces dernières années.

Publicité

À ses côtés, Mariam Chabi Talata, première femme vice-présidente du Bénin depuis 2021, est une figure désormais bien installée dans le paysage politique national. Sa présence au sein du duo s’inscrit dans une logique de continuité et de représentativité, après avoir accompagné l’actuel mandat présidentiel.

L’officialisation de ce duo donnera le coup d’envoi d’une séquence politique cruciale pour la majorité, qui entend affirmer son unité et son projet face aux forces d’opposition déjà en mouvement. Elle marquera également l’entrée du Bénin dans une nouvelle phase de la compétition électorale, à quelques mois des élections groupées de 2026.