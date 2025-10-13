Bénin : L'AJS-B forme ses membres à l'investigation et à l'écriture journalistique à Parakou

L’Association des Journalistes exerçant dans le Septentrion du Bénin (Ajs-B) a organisé avec succès un atelier de formation le samedi 11 octobre 2025 à Parakou. L’événement a rassemblé ses membres, ainsi que des professionnels de Cotonou, Copargo et Tanguiéta, autour des thèmes cruciaux de l’écriture journalistique et de l’investigation.

La session a été animée par Anneke Verbraeken, une journaliste d’investigation internationale venue des Pays-Bas. Adressant un auditoire composé de journalistes en début de carrière, de stagiaires et d’étudiants, la formatrice a insisté sur les fondamentaux d’un bon article : rigueur, vérification des faits, pertinence et cohérence des idées.

L’approche s’est révélée très méthodique et pratique. Concernant l’investigation, Mme Verbraeken a partagé des techniques et méthodes efficaces. Elle a rappelé les étapes essentielles : identifier le sujet, formuler l’hypothèse, identifier les personnes ressources, faire le contradictoire, et l’impératif de garder l’anonymat des sources. Des travaux de groupe ont permis de mettre ces concepts en application en proposant des sujets d’enquête concrets. Anneke Verbraeken s’est dite disponible à assurer un suivi de la formation via des visioconférences.

Le Président de l’Ajs-B, Alberique Houndjo, a souligné l’importance capitale de cette initiative. Selon lui, une presse forte et respectée repose sur des professionnels formés, responsables et conscients de leur rôle. « À travers ce programme, l’Ajs-B entend donner à ses membres des outils concrets pour améliorer la qualité de leurs productions et renforcer leurs capacités à informer avec professionnalisme, rigueur et éthique », a-t-il déclaré. Il a également exhorté ses confrères à plus de solidarité, de discipline, de rigueur et à rester fidèles à l’éthique et à la déontologie.

L’engagement de l’Ajs-B a été vivement salué par les personnalités présentes. Romuald Logbo, représentant le parrain Armand Hounsou, a réitéré le soutien du parrain, assurant qu’il accompagnera l’association dans ses initiatives visant à renforcer les capacités professionnelles des jeunes confrères.

Les représentants de l’Union Nationale des Médias en Ligne du Bénin (Unamel-Bénin), Barnabas Orou Kouman, et de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (Upmb), Aubin Toni, ont reconnu la pertinence de la thématique et ont invité les participants à mettre en application les enseignements reçus.

Cet atelier, riche en partages d’expériences, a été unanimement salué par les participants, qui ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation et souhaité sa pérennisation.