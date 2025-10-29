Bénin : l’ex-maire de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, remis en liberté

Interpellé mardi 28 octobre 2025, Isidore Gnonlonfoun n’est plus détenu. Selon plusieurs sources judiciaires concordantes, l’ancien maire de Cotonou a bénéficié d’une liberté provisoire dans le cadre de la procédure engagée par le parquet spécial de la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF).

L’ancien responsable municipal avait été entendu puis placé en garde à vue mardi, dans le cadre d’une information judiciaire relative à la gestion foncière de la ville. L’un de ses anciens collaborateurs, Martial Abobo, qui dirigeait alors les affaires domaniales à la mairie, a également été entendu par les enquêteurs.

Aucune communication officielle n’a encore précisé la situation judiciaire de ce dernier. L’enquête en cours devrait permettre de déterminer les suites à donner à ce dossier qui retient depuis plusieurs jours l’attention de l’opinion publique.