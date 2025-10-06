Bénin : Plus de 100 tonnes de drogues incinérées à Ouidah

Une opération d’envergure a marqué la détermination du gouvernement béninois dans la lutte contre le trafic et la consommation de produits psychotropes. Ce jeudi 2 octobre 2025 à Ouidah, sur le site de Ouessè, une quantité colossale de plus de 100 tonnes de drogues et de produits illicites a été incinérée sous haute surveillance sécuritaire.

L’opération, pilotée par l’Agence Nationale de Recouvrement des Avoirs Confisqués et Saisis (ANRACS), s’inscrit dans le cadre de l’« Opération de désencombrement des juridictions ». Cette initiative cruciale vise à assainir la gestion des scellés judiciaires, un défi logistique et sécuritaire majeur. Raynier Florent Gnansomou, directeur général de l’ANRACS, a souligné que la conservation et le stockage des produits saisis, souvent dangereux et encombrants, étaient devenus un « véritable casse-tête » pour les greffiers. C’est après l’alerte du garde des Sceaux que le Conseil des ministres a autorisé cette destruction massive à l’échelle nationale.

Les substances détruites constituaient un mélange hétéroclite, allant de la cocaïne et de l’héroïne au cannabis et au chanvre indien, en passant par des médicaments contrefaits et des boissons frelatées, ainsi que divers objets prohibés. Ces stocks provenaient de nombreuses juridictions, de Malanville à Cotonou, incluant également la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet). Selon Christophe Franklin Chéou, greffier en chef de la Criet, près de 13 tonnes avaient été acheminées depuis Porto-Novo avant d’être regroupées.

L’incinération s’est déroulée sans incident, coordonnée par le lieutenant-colonel Dallys Ahouangbénon, directeur des incendies et secours, avec un dispositif militaire et sécuritaire renforcé. Cette destruction massive représente bien plus qu’une simple opération de désencombrement logistique. Elle matérialise la volonté politique du Bénin de faire appliquer strictement la loi antidrogue et d’envoyer un signal sans ambiguïté aux réseaux de trafiquants. Cette action confirme que la lutte contre le trafic de stupéfiants demeure une priorité absolue pour la sécurité et la santé publique du pays.