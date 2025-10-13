Bénin : Plus d’une trentaine d’interpellations à Godomey

Le commissariat d’arrondissement de Godomey, dans le département de l’Atlantique, a conduit une importante opération de sécurisation du 6 au 12 octobre 2025. Cette initiative, présentée comme une action « coup de poing », visait à freiner la criminalité nocturne et à démanteler plusieurs foyers de délinquance installés dans la localité.

Selon Peace Fm qui a rapporté l’information, sous la direction du commissaire de Godomey, les forces de l’ordre ont ciblé des zones identifiées comme des repaires de malfaiteurs, communément appelées « ghettos ». L’opération a abouti à l’interpellation de trente et une personnes et à la destruction de cinq foyers criminels. Les perquisitions ont permis de saisir une quantité importante de stupéfiants ainsi que divers objets issus de vols.

Selon les informations recueillies, quinze suspects ont été appréhendés directement dans les zones perquisitionnées, tandis que d’autres faisaient l’objet de mandats de recherche. Les enquêtes menées ont mis en évidence plusieurs cas de vols qualifiés, notamment de batteries de camions, de compteurs d’eau de la SONEB, de motos, de téléviseurs et de téléphones portables. Les autorités évoquent également la récupération d’objets provenant du recel, dont des motocyclettes démontées, des ventilateurs, des woofers, des baffles et des roues de véhicules. Huit motos supplémentaires ont été immobilisées pour absence de pièces administratives, conformément aux dispositions du code de la route.

Les saisies de stupéfiants confirment l’existence d’un réseau actif dans la distribution de produits prohibés. Les agents ont découvert des boulettes de chanvre indien, des comprimés et d’autres substances psychotropes. Ces résultats traduisent, selon la police, la volonté de mettre un terme à la prolifération de la drogue et des trafics connexes dans la zone.

Au-delà de ces arrestations, les policiers ont mis à jour une affaire d’escroquerie insolite impliquant un bouvier et un faux marabout. Le premier aurait vendu cinquante-huit bœufs appartenant à son employeur pour un montant de 14 millions de francs CFA. Séduit par la promesse d’une prétendue multiplication d’argent, il aurait remis la somme à un individu se présentant comme marabout, lequel lui assurait un gain potentiel de 800 millions. Les deux hommes ont été arrêtés et seront présentés au procureur pour répondre de leurs actes.

Cette opération d’envergure illustre la détermination du commissariat de Godomey à renforcer la sécurité publique et à restaurer la quiétude des habitants. Les résultats obtenus traduisent une volonté claire de lutter contre la criminalité organisée et de faire reculer durablement l’insécurité dans cet arrondissement stratégique de la commune d’Abomey-Calavi.