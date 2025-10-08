Bénin : Voici le calendrier officiel des législatives et communales de 2026

Selon le calendrier rendu public, le dépôt des déclarations de candidatures pour les élections communales se tiendra du 24 au 28 octobre 2025. Les partis ayant déposé leurs dossiers verront leurs candidatures publiées dès le 29 octobre. Pour les législatives, la période de dépôt s’étendra du 8 au 12 novembre 2025, avec publication de la liste des partis retenus fixée au 13 novembre.

La réception officielle de la Liste électorale informatisée (LEI) interviendra le même jour. Quant à la liste définitive des partis autorisés à concourir pour les sièges communaux, elle sera disponible le 17 novembre, tandis que celle des formations en lice pour la députation sera publiée le 1er décembre. Les bulletins uniques destinés aux partis politiques seront remis entre le 15 et le 19 décembre 2025. La campagne électorale, commune aux deux scrutins, s’ouvrira le 26 décembre pour s’achever le 9 janvier 2026, soit deux jours avant l’ouverture des urnes.

Le jour du vote est fixé au dimanche 11 janvier 2026. À l’issue de ces élections, 109 députés et 1 815 conseillers communaux seront élus. Les résultats provisoires seront proclamés entre le 12 et le 13 janvier, avant la publication des résultats définitifs des communales à la même période. Enfin, la CENA prévoit de publier, le 10 février 2026, la liste des localités où chaque parti politique sera autorisé à désigner les chefs de villages et de quartiers de ville. Avec ce calendrier désormais officiel, les formations politiques peuvent entamer la dernière phase de préparation vers un scrutin décisif pour la vie démocratique du pays.