Bénin : Yayi brise le silence après sa rencontre avec Talon (Vidéo)

L’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, est sorti de son silence ce mercredi 29 octobre 2025, quelques jours après son tête-à-tête avec le chef de l’État, Patrice Talon. Dans une déclaration vidéo diffusée sur les canaux officiels du parti Les Démocrates, il a livré le contenu et l’esprit de cette rencontre tenue le 24 octobre à Cotonou.

Thomas Boni Yayi a indiqué avoir saisi cette occasion pour plaider auprès du président Talon la participation effective du parti Les Démocrates aux élections générales de 2026, incluant les législatives, communales et la présidentielle. « Je lui ai demandé de tout mettre en œuvre pour garantir la participation du Parti Les Démocrates aux prochaines échéances », a-t-il précisé.

L’ancien chef de l’État a rappelé que son parti, reconnu légalement depuis décembre 2020, agit dans le cadre de la loi sur le statut de l’opposition et la charte des partis politiques. Il a dénoncé ce qu’il qualifie de « politique d’exclusion » instaurée depuis 2016, estimant qu’elle compromet le pluralisme politique et l’héritage démocratique issu de la Conférence nationale de 1990.

Selon lui, les restrictions imposées à l’opposition violent les engagements du Bénin en matière de droits humains, notamment ceux contenus dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que la Constitution béninoise. Il a affirmé que les libertés publiques, la dignité humaine et la justice sont aujourd’hui fragilisées.

Abordant le contenu de son entretien avec le président Talon, Boni Yayi a déclaré percevoir une tendance à la concentration du pouvoir et à la marginalisation de l’opposition. Il a évoqué l’existence d’un « plan de déstabilisation et de débauchage » visant certains responsables du parti Les Démocrates, par le biais de pressions et de promesses d’avantages matériels.

L’ancien président a toutefois lancé un appel à l’apaisement. Il a exhorté les acteurs politiques, la société civile et les confessions religieuses à privilégier le dialogue politique pour préserver l’unité nationale. Il a invité les Béninois à « rester connectés à l’espérance » et a demandé des prières pour sa convalescence, affirmant qu’il poursuit ses soins. Sa déclaration intervient après celle du candidat désigné par le parti ce mardi 28 octobre. Me Renaud Agbodjo avait notamment annoncé son retrait de la vie politique du pays pour se consacrer à sa famille et à son cabinet.